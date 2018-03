La humedad suspendió el clásico

Faltaban pocos minutos para las 21.15 y para el inicio del juego pero algo no estaba bien: el piso del Palacio Peñarol. Había mucha humedad y los jugadores lo notaron enseguida. Al instante tomaron la iniciativa para dialogar con los árbitros y esperar para el inicio del juego que nunca llegó.



Fueron 20 minutos de espera pero la situación no mejoró. Se colocaron ventiladores y se abrieron las puertas pero nada hizo efecto. Los jugadores pasado ese tiempo seguían notando el suelo muy mojado y finalmente se tomó la decisión de suspender el juego.



La fiesta estaba pronta y las hinchadas de un lado y del otro lo hicieron notar, pero lamentablemente lo más importante no se pudo disfrutar. El espectáculo dentro del campo no aconteció y ahora habrá que esperar hasta el próximo martes a las 21.15, fecha a la que se pasó el duelo clásico.



Lo cierto es que los jugadores, los entrenadores y los árbitros entendieron la situación y comprendieron que lo mejor, sobre todo por la salud de los jugadores, era suspender el juego.