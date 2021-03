Olimpia consiguió su segundo triunfo: le ganó a Goes 80 a 75 por la Liga Uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Olimpia derrotó a Goes 80 a 75 en partido de la segunda fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol en el Palacio Peñarol. El "Misionero" venía de de caer en la primera jornada frente a Hebraica, mientras que Olimpia llegaba impulsado por su triunfo ante Defensor Sporting.

Goes formó su quinteto titular con Martín Osimani, Fernando Martínez, Alexis Elsener, Mike Bruesewitz y Chaz Crawford. Por su parte, Olimpia paró a Abel Agarbado, Brian García, Skyler Hogan, Pablo Macanskas y Zygimantas Riauka.

El "Misionero" comenzó mejor, comandado a mano firme por Osimani y sostenido por el goleo de Crawford. Aunque Olimpia abusó del tiro de larga distancia, aguantó con una buena actitud defensiva que logró neutralizar al pivot de Goes y logró irse un punto arriba en el primer cuarto gracias a dos triples de Agarbado.

El equipo de Colón siguió apostando al triple (8 de 18 en el primer tiempo), una herramienta que Goes no pudo capitalizar en el primer tiempo (1 de 10), y llegó a sacar 15 puntos de ventaja cuando promediaba el segundo cuarto. Se lucieron Phillips y Viana con su aporte desde el banco de suplentes. El "Misionero", frustrado, no le encontró la vuelta al partido, ni siquiera con el reingreso de Osimani y los "Alas Rojas" llegaron al entretiempo con una luz de 11 puntos.

Goes se puso a cuatro puntos de Olimpia, a fuerza de aumentar el ritmo del juego en el tercer cuarto. Pero el visitante logró mantener una ventaja de nueve puntos al cierre, con excelentes minutos de Hogan, imposible de contener en el mano a mano.

A falta de tres minutos para el final, los "Alas Rojas" se veían con el "Misionero" a tres puntos, pero una serie de malas decisiones en ofensiva y errores defensivos del local le permitieron al equipo de Gerardo Jauri volver a tomar distancia. Un triple de Joaquín Osimani acercó a Goes a tres puntos a 25 segundos del final, pero Olimpia fue certero en los libres y firme en la defensa y se mantuvo arriba en el marcador hasta el final.