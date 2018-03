Goes se metió entre los ocho mejores

En la Cúpula de Colón, Goes jugó un partidazo y se quedó con el punto ganando el encuentro de principio a fin frente a un Olimpia deslucido en un resultado que terminó 98-75. Brian García aportó 19 puntos, Sebastián Vázquez 18 y Jackson 17, más 13 rebotes y siete asistencias, siendo los jugadores más destacados.



Con este resultado, en algo que aparecía muy lejano cuando empezó el Torneo Clausura, y de la mano de Reig, Goes se metió en la definición de la Liga Uruguaya al meterse entre los ocho mejores equipos del campeonato y el viernes definirá el Clausura contra Urunday Universitario.



Precisamente, el equipo estudioso venció a Larre Borges con comodidad por 97 a 79.



En otro de los partidos, Malvín derrotó a Trouville 96-86 como visitante y mostró la fortaleza de su dupla extranjera (Godfrey - GalloWay) y un buen rendimiento de Nicolás Mazzarino, que aportó 20 unidades en Pocitos.



En uno de los partidos más dramáticos de la noche, Nacional le ganó a Aguada 82-80 y ambos equipos clasificaron también a la Liguilla.



Nuevamente Dandrige fue el goleador con 23 puntos, bien secundado por Eziukwu y Moglia, ambos con 19 puntos.



Además, Hebraica Macabi venció a Defensor Sporting 90-81 mientras que Biguá le ganó si problemas al descendido Bohemios por 97 a 65.



Defensor Sporting, Hebraica Macabi, Malvín, Urunday, Nacional, Aguada y Goes clasificaron a la Liguilla, mientras que Olimpia, Trouville, Biguá y Larre Borges determinarán qué equipo será el segundo y último descendido.