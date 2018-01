Goes se mete en la pelea con un puntazo

Goes sumó su segunda victoria como visitante en la temporada de la Liga Uruguaya al vencer por 100 a 83 a Defensor Sporting en cancha de Welcome. El misionero no lo lograba desde que le ganó a Urunday Universitario en la décima fecha.



Fue posible gracias al aporte de Kwame Alexander, que fue el máximo anotador con 31 puntos, a los que le sumó ocho rebotes y tres asistencias; y también a Rick Jackson, que consiguió 14 rebotes a los que les añadió 21 tantos.



Por su parte, Defensor Sporting cayó por segundo partido consecutivo como local luego del 79-89 contra Urunday.



En el otro partido de la jornada, Aguada le ganó con contundencia (81-64) a Biguá, que se complica en la tabla con su segunda derrota al hilo y otro partido que no pasa los 70 puntos. El aguatero mostró gran nivel y se acerca cada vez más a conseguir su cupo entre los de arriba.



Hoy jueves se juega el primer partido de la fecha 7 con el partido que tendrá a Larre Borges en su cancha recibiendo a Hebraica Macabi a la hora 20.30.