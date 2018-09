A Goes le bajaron la localía

El organismo internacional notificó a los misioneros que no serán sede del Grupo “D” de la Liga Sudamericana de Básquetbol por problemas en la iluminación, andamios y soporte de un tablero, inhabilitando a Plaza de las Misiones para el certamen internacional.

El club ya había puesto manos a la obra para albergar la serie que además contaría con Welcome, Flamengo de Brasil y Libertad de Sunchales de Argentina.

La decisión generó un profundo malestar en la directiva misionera que por estas horas evalúa hasta no presentarse al certamen ya que creen insólita la medida adoptada hoy, cuando hace una semana había siso confirmado su escenario para el desarrollo del certamen.

Consubasquet aún no definió dónde se disputará el Grupo “D” de la Liga Sudamericana y en Goes saben que si no es en su escenario, no se jugará en Uruguay, aunque no se descarta que FIBA pueda hacerse cargo de gastos adicionales y ahí podrían aparecer sedes alternativas como el Palacio Peñarol o el Campus de Maldonado.

Por otra parte, Welcome, otro de los equipos que integran el Grupo “D” de la Liga Sudamericana, había confirmado su participación ya que no tenía que acarrear con gastos de pasajes y estadías en el exterior, pero un movimiento de sede podría traerle algunos inconvenientes al equipo de la calle Emilio Frugoni que espera muy atento el desenlace de esta situación.