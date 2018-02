Goes es campeón del Clausura y clasificó a la Liga Sudamericana

De la mano del técnico de la casa Gustavo Reig, Goes dio el batacazo en Plaza de las Misiones, venció a Urunday Universitario holgadamente por 111 a 78, se coronó campeón del Torneo Clausura de la Liga Uruguaya de Básquetbol y confirmó así un lugar histórico en la Liga Sudamericana.



En un partido en el que el trámite fue inesperado, Brian García fue la estrella del juego anotando 38 puntos, mientras que el extranjero Alexander marcó 23 y fue otra de las figuras ante un conjunto estudioso que estuvo muy lejos de su nivel y extrañó a los jugadores uruguayos, porque los foráneos, como Elliot, fueron los que intentaron mantener al equipo en juego.



El “Colo” Reig llegó al equipo en un momento en el que el plantel necesitaba un cambio y confianza, les sacó la presión a sus jugadores y se empezó a ver la mejor versión del equipo de Plaza de las Misiones que terminó con nueve triunfos en 12 encuentros que disputó en la segunda ronda.

ADENTRO.

Aguada sufrió más de lo esperado en el final para derrotar a Olimpia 70-62 en Tabaré y aseguró así su cupo en la Superliga. Con 24 puntos Feeley fue el goleador del partido; en Olimpia aportó 23 Paul Harrison. En tanto, Trouville hizo su trabajo y venció a Biguá 95-88 (con 21 de Brown), pero no le alcanzó y jugará por el descenso.

En otros resultados, Welcome perdió en su casa 80-73 frente a Hebraica Macabi mientras que Nacional venció a Malvín 86-79 con 23 puntos de Dandrige.

COMIENZO.

La Superliga empezará con Malvín y Hebraica con 19.5 puntos; Welcome, Nacional, Urunday con 19 y Goes, Aguada con 18.5.



Por último, en la lucha por no descender Trouville inicia con 18 unidades, Biguá con 17.5, Olimpia con 17 y Larre Borges con 16, comprometido.