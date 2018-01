By Emiliano Esteves

El escolta bahiense anotó 21 puntos en 19 minutos, y volvió a lucirse en la victoria de San Antonio sobre Phoenix por 103-89, con gran trabajo de Kawhi Leonard.<br>

Ginóbili brilló con su mejor marca de la temporada