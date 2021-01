Giannis Antetokounmpo se lució con un doble-doble en el triunfo de Milwaukee Bucks

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo puso un doble-doble de 27 puntos y 14 rebotes que hizo la diferencia en el partido que Milwaukee Bucks le ganó anoche a Atlanta Hawks por 129 a 115 en encuentro correspondiente a la temporada regular de la NBA.

Antetokounmpo, que falló los dos intentos de triple que lanzó, se quedó a las puertas de un triple-doble después de repartir ocho asistencias, pero volvió a tener mal control del balón, que perdió cinco veces.

Los Bucks están ahora 10-6 y con el triunfo de ayer rompieron la racha de dos derrotas consecutivas. Además, siguen siendo ahora el único equipo profesional del estado de Wisconsin que podrá tener opción a luchar por un título nacional antes que los Cerveceros de Milwaukee la tengan cuando comience la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas.

El ala-pívot reserva Bobby Portis agregó 21 tantos y el alero titular Khris Middleton consiguió otros 19 puntos que también ayudaron al triunfo de los Bucks, que siguen líderes en la División Central y vuelven al segundo puesto de la Conferencia Este.

El escolta De'Andre Hunter aportó 33 puntos, la mejor marca como profesional, y acabó siendo el líder encestador de los Hawks (8-8), que dejaron en 4-5 su marca de visitantes.

El ala-pívot John Collins agregó 30 tantos y el también hombre alto, el italiano Danilo Gallinari, llegó a los 17 puntos como reserva.

Los Hawks, que jugaron sin el pívot titular, el suizo Clint Capela (dolor en la mano derecha), vieron cortada racha de tres triunfos consecutivos.

Además de la ausencia de Capela, su mejor hombre en el juego interior, tampoco pudo tener al base titular Trae Young, su líder encestador, que fue baja al sufrir espasmos en la espalda.

Los resultados del domingo en la NBA



Milwaukee Bucks 129 – 115 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 107 – 102 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 100 – Los Ángeles Clippers 108

Cleveland Cavaliers 103 – 141 Boston Celtics

Charlotte Hornets 107 – 104 Orlando Magic

Washington Wizards 101 – 121 San Antonio Spurs

New York Knicks 113 – 116 Portland Trail Blazers

Los partidos para esta noche



21:00 horas | Detroit Pistons vs. Philadelphia 76ers.

21:00 horas | Indiana Pacers vs. Toronto Raptors

21:00 horas | Orlando Magic vs. Charlotte Hornets

21:30 horas | Brooklyn Nets vs. Miami Heat

22:00 horas | Cleveland Cavaliers vs. Los Ángeles Lakers

22:30 horas | Dallas Mavericks vs. Denver Nuggets

23:00 horas | Chicago Bulls vs. Boston Celtics

23:00 horas | New Orleans Pelicans vs. San Antonio Spurs

00:00 horas | Golden State Warriors vs. Minnesota Timberwolves

00:00 horas | Portland Trail Blazers vs. Oklahoma City Thunder