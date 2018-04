El fusionado va hoy por la barrida

Los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2017-2018 tendrán esta noche la disputa de dos encuentros destacándose el que protagonizarán Defensor Sporting y Goes, en una serie que puede llegar a su fin.



La doble jornada televisada comenzará a la hora 19:15 con el tercer partido de la llave al mejor de cinco de cuartos de final entre Welcome (1) y Nacional (1).



La “W”, que está jugando con un solo extranjero tras la triple fractura de caballete de Keyron Sheard, ganó el primer juego y en el segundo llegó a sacar 15 puntos de ventaja, pero los tricolores se quedaron con un gran triunfo para igualar la llave.



El que gane esta noche en el Palacio Peñarol, quedará a un solo triunfo de clasificarse a las semifinales de la Liga.



El plato fuerte de la jornada lo protagonizarán Defensor Sporting (2) y Goes (0). El fusionado fue muy superior en los primeros dos encuentros y de ganar esta noche barrerá al misionero que aún no pudo repetir en playoffs todo lo bueno que hizo en la segunda parte de la temporada regular.



La dupla de extranjeros del equipo de Álvaro Ponce encabezada por Sundiata Gaines, tiene también a un Henry Walker que no entró mucho en juego ante un Goes que necesita mucho más de sus foráneos, pero también del elevado rendimiento colectivo que lo llevó a ser campeón del Torneo Clausura.