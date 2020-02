Fitipaldo: Uruguay debe "elegir la manera de perder" en el Preolímpico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay estuvo cerca de cerrar una enorme remontada contra Brasil este lunes en el Antel Arena. De los 14 puntos abajo en el tercer cuarto a empatar el partido y llevarlo a alargue, pero uno de los referentes de la selección "en el momento estaba bastante enojado", dijo Bruno Fitipaldo.

El máximo anotador del partido con 30 puntos y de toda la ventana con 48, por las 18 unidades convertidas en Curitiba, analizó el encuentro.

"En el momento que terminó estaba bastante enojado. Había errado un libre importantísimo. Habíamos tenido la chance de ganarlo en los 40 minutos que para nosotros era negocio jugar solo cuarenta. Si vas al trámite pudimos llegar a un final cerrado cuando parecía imposible. Este tipo de partidos con el trámite nos pasó históricamente y la manera de no poder cerrarlo bien por cometer errores, en jugadas no anotamos y ellos sí, se definió al final. Se arrastra de todo el partido, del desgaste que veníamos haciendo", dijo en conversación con Puro Básquetbol de Sport 890.

Uruguay sufrió en el final del partido de la acumulación de minutos en sus referentes, que sumaron más de 30 minutos de juego o hasta 40, mientras en la visita solo uno superó la media hora. "Lo más importante era cambiar el chip del rol, no solo de los minutos sino de lo que tengo que hacer en la cancha. Allá (en España) juego un promedio de 20 minutos y el rol es diferente", comentó el jugador del San Pablo Burgos de España.

"no sé si es solamente el cansancio, obviamente influye. También es responsabilidad nuestra cerrar el partido de mejor manera, porque una cosa es errar un tiro por llegar cansado y otra cosa es perder las pelotas", agregó y sentenció que "no solamante podemos poner la excusa de que la rotación es corta".

Su nivel: 30 puntos en 33 minutos.

"Tengo claro que tengo que forzar cosas cuando vengo a la selección y tomar responsabilidad porque siempre es un déficit el tema de los puntos, de generar en ataque. Muchas veces en defensa hacemos el trabajo porque nos sale más natural. Tengo que ser un jugador agresivo, lo tengo clarísimo. Lo intento siempre, hace dos ventanas hice lo mismo y tiré 1 de 11".

El futuro y la chance de jugar el Preolímpico.

"Es un torneo (el Preolímpico) que hay que aprovecharlo. Sabemos lo difícil que es clasificar en un grupo de seis, que va solo el primero, con todas las potencias que hay. Hay que ser realistas que nosotros no vamos a ir a pelear la clasificación a los Juegos Olímpicos. Pero sí podemos utilizar un campeonato que tiene un nivel increíble, casi como un Mundial porque son todos equipos que fueron al Mundial, y esa competencia no la tenemos siempre. Hay que aprovecharla", afirmó el escolta uruguayo.

En junio Uruguay jugará dos partidos por el Grupo B del Preolímpico contra Turquía (terminó 22° en el Mundial de China 2019) y República Checa (6°). Los dos mejores de la serie avanzarán a una semifinal contra los dos del Grupo A, que están Canadá (anfitrión de los dos grupos, 21° en el Mundial), Grecia (11°) y China (24°).

"¿De qué manera?", se pregunta Fitipaldo y enseguida responde: "Mirando hacia adelante, viendo de qué manera queremos perder; es decir, elegir la manera de perder. Si vamos a llevar equipo joven para practicar para adelante. Después depende si hay recambio; tenemos muchos jugadores con talento pero de ahí a que puedan producir en un torneo de esa calidad, no es fácil. Tampoco es justo para los jóvenes mandarlos de un día para el otro a un torneo tan exigente porque les juega en contra. Hay que hacerlo cuidadosamente con un plan. Yo estoy disponible a ayudar, ya sea jugando o estando en las ventanas".

Brasil se dio la posibilidad de jugar con varias figuras jóvenes de la liga local y darle descanso a algunas figuras que compiten en el extranjero o a referentes de la liga local. Pero "en Uruguay tenemos que estar todos y jugar en nuestro máximo de posibilidades", sostuvo Fitipaldo. "No me quiero morir porque en este momento de la temporada para mí venir 10 días con el desgaste me juega en contra. Lo pensás, pero como Uruguay me necesita y la selección siempre fue muy importante para ayudarme en mi carrera. Cada vez que vengo disfruto de estar en un vestuario uruguayo".