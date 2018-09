Finalmente Nicolás Catalá viajó a Las Vegas

La novela de Nicolás Catalá llegó a su fin. El jugador que no había podido viajar ayer junto al resto del plantel porque no presentó su pasaporte americano y con el uruguayo necesitaba una visa que no había tramitado, emprendió el vuelo en las primeras horas del miércoles.

Ayer, en la escala en Panamá tras 7 horas de vuelo luego de salir a las 11:00, Marcelo Signorelli tenía la opción de sumar a Salvador Zanotta al plantel o bien esperar unas horas para que Catalá pudiera viajar.

Finalmente se optó por la segunda opción y Nicolás Catalá viajó a la 1:00 de la madrugada del miércoles rumbo a Las Vegas para sumarse al plantel celeste que este viernes enfrentará a Estados Unidos a la hora 23:00 de Uruguay (Televisación en vivo de Directv Sports) por la primera fecha de la segunda fase de las Eliminatorias para el Mundial de China 2019.



El plantel de Uruguay que viajó a Las Vegas

Diego García

Mauro Zubiaurre

Nicolás Catalá

Federico Pereiras

Joaquín Rodríguez

Emiliano Serres

Sebastián Vázquez

Gonzalo Iglesias

Hernando Cáceres

Sebastián Izaguirre

Kiril Wachsmann

Hatila Passos