Finales a cinco partidos en burbuja, el plan que lleva la FUBB a la Secretaría de Deporte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Reinicio de la actividad después del 7 de enero, serie final a cinco juegos en lugar de siete y en una burbuja en el interior del país componen la batería de medidas que la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) piensa presentarle mañana a la tarde a la Secretaría Nacional del Deporte (SND) para tratar de ponerle punto a final a una Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) que comenzó el ya lejano 8 de octubre de 2019.

La pandemia ha golpeado duro al básquetbol, especialmente a la LUB, porque El Metro se disputó en forma íntegra sin ningún caso positivo de COVID-19, pero el inicio de los playoff de la LUB coincidió con el repunte de casos generalizado en todo el país y el básquetbol no quedó inmune.

No solo aparecieron casos en Nacional y Aguada, sino que con las series semifinales Trouville 1-Urunday Universitario 1 y Nacional 1-Aguada 0, minutos antes de que empezara el segundo punto de esta última llegó el anuncio del gobierno de que se suspendía toda actividad deportiva bajo techo.

La decisión no cayó bien, pero mucho peor cayó que no se le permita al básquetbol jugar en el Antel Arena y sí el espectáculo de la final de Got Talent con 1.500 espectadores, cuando en los partidos no se permite público.

Este tema se le planteará con firmeza a la SND, en una reunión en la que a partir de las 16.30 mantendrá el presidente de la FUBB, Ricardo Vairo.

Allí se solicitará que se le habilite para después del 7 de enero la realización de una burbuja sanitaria en una ciudad del interior del país. Las posibilidades en principio son Paysandú y Trinidad, aunque hay alguna otra ciudad que también se interesó.

Si esto se aprueba, las finales no serán al mejor de siete, sino al mejor de cinco, igual que las semifinales.