Final anticipada: Malvín - Macabi

La última fecha de la Liguilla fue muy emocionante y no hubo un solo partido que se sentenciara con una amplia diferencia, sino que hasta el último minuto pocas cosas se sabían.



El partido entre Goes y Defensor Sporting (94-81), que fue el primero que terminó, definió el primer cruce de los playoffs que precisamente será entre ellos ya que el “misionero” terminó tercero y el “fusionado” en la sexta ubicación.



Los dos duelos que definían la primera posición de la Liguilla fueron definitivamente los más apasionantes y que tuvieron un final incierto. Aguada tuvo un partido muy desprolijo frente a Nacional pero lo terminó venciendo (70-68) y de esa manera fue líder.



Malvín se tuvo que conformar con la segunda ubicación de la Liguilla ya que superó a Urunday Universitario (74-69) pero no le alcanzó para superar al elenco aguatero que debía perder para que el “playero” quedara como líder.



En el duelo restante, Hebraica Macabi terminó superando a Welcome (106-101) pero su posición no cambió y por eso tendrá un duelo muy interesante en los playoffs frente a Malvín en lo que se puede definir como una final anticipada.



Goes y Defensor Sporting es otro de los duelos de playoffs y que va por el mismo lado que playeros y macabeos, mientras que por el otro lado irán Aguada frente a Urunday y Welcome ante Nacional.



El lunes tendrán su inicio estos duelos que son muy interesantes y que terminarán definiendo al campeón de la Liga Uruguaya luego de pasar varios obstáculos que tendrán los equipos serie a serie.

Playoffs:

Aguada enfrentará a Urunday Universitario y el ganador de esta llave enfrentará en semifinales al ganador de Welcome ante Nacional. Por el otro lado se ubican Malvín frente a Hebraica y el ganador enfrentará al vencedor de Goes ante Defensor Sporting.