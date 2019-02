A falta de tres fechas, las confirmaciones y lo que se viene en la Liga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se vienen días de definición en la Liga Uruguaya de Básquetbol, que este lunes tiene el inicio de la primera de las últimas tres fechas con la definición de los clasificados a la Liguilla, los equipos pelearán por entrar a los playoff y el segundo descendido.

Liguilla

Hay solo dos clubes que ya tienen asegurado su lugar en la Liguilla. Esta será de seis equipos, que avanzarán con el 100% de los puntos y jugarán solo cinco partidos (es una rueda sola). Para determinar el local en cada encuentro se tomarán en cuenta los duelos entre sí de la fase regular.



Nacional y Malvín, que viene de perder el sábado ante Urunday, son los únicos dos clasificados. Mientras que los otros cuatro lo definirán otros siete equipos: Urunday, Defensor Sporting, Aguada, Trouville, Olimpia, Hebraica y Goes.

Repesca por los playoff.

El cual ya quedó afuera de toda posibilidad de entrar a la Liguilla fue Biguá, que de todas formas sí tiene su lugar entre los cuatro equipos (del séptimo al décimo lugar) que buscarán ser uno de los dos en entrar a los playoff para sumarse a los seis primeros.



Ya cuando estén los ocho clubes, las etapas de cuartos de final y semifinales se jugará al mejor de cinco encuentros, mientras que la final será a siete en caso de ser necesarios.

Descenso.

Ya concretado el descenso de Verdirrojo el pasado viernes cuando perdió en su cancha con Sayago (perjudicado con el fallo de quita de cuatro puntos por incidentes hechos por sus hinchas, solo resta conocer quien lo acompañará en la vuelta al Torneo Metropolitano.



La zanja se cortó luego del décimo (Biguá). Desde el 11° Atenas hasta el 13° Welcome tienen riesgo, aunque la "W" y Sayago son los más comprometidos.

El fixture de cada uno.

Nacional: Verdirrojo (L), Sayago (V) y Atenas (L).



Malvín: Olimpia (L), Verdirrojo (V) y Sayago (L).



Urunday: Goes (V), Welcome (L) y Trouville (V).



D. Sporting: Welcome (V), Trouville (L) y Hebraica (V).



Aguada: Trouville (L), Hebraica (L) y Biguá (V).



Trouville: Aguada (V), D. Sporting (V) y Urunday (L).



Olimpia: Malvín (V), Goes (L) y Welcome (V).



Hebraica: Biguá (L), Aguada (V) y D. Sporting (L).



Goes: Urunday (L), Olimpia (V) y Verdirrojo (L).



Biguá: Hebraica (V), Atenas (V) y Aguada (L).



Atenas: Sayago (V), Biguá (L) y Nacional (V).



Sayago: Atenas (L), Nacional (L) y Malvín (V).



Welcome: D. Sporting (L), Urunday (V) y Olimpia (L).



Verdirrojo: Nacional (V), Malvín (L) y Goes (V).