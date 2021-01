Facundo Campazzo otra vez a escena: a qué hora y dónde ver a Denver Nuggets en la NBA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facundo Campazzo tendrá esta noche una nueva oportunidad de demostrar su potencial en Denver Nuggets, que viene con marca de cinco triunfos y cinco derrotas en la temporada regular de la NBA y que se medirá a partir de la hora 21:30 frente a Brooklyn Nets.

El encuentro en el que el equipo de Michael Malone buscará su sexta en el torneo se podrá ver en Uruguay vivo a través de Directv Sports y también mediante NBA League Pass.

En lo que respecta a Campazzo, el cordobés de 29 años promedia 12,4 minutos, 4,7 puntos y 1,4 asistencias en 9 presencias en lo que va de la temporada regular de la NBA con Denver Nuggets, equipo al que llegó procedente del Real Madrid de España.

Esta noche también será turno de ver en acción a Los Ángeles Lakers, los actuales campeones de la NBA y grandes candidatos a revalidar el título. El equipo liderado por LeBron James que lleva una marca de 8-3 en la temporada, enfrentará a Houston Rockets, que acumula tres victorias y cinco derrotas.

Los partidos para esta noche

21:00 horas | Philadephia 76ers vs. Miami Heats

21:30 horas | Brooklyn Nets vs. Denver Nuggets

21:30 horas | Cleveland Cavaliers vs. Utah Jazz

22:00 horas | Houston Rockets vs. Los Ángeles Lakers

22:00 horas | Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs

00:30 horas | Golden State Warriors vs. Indiana Pacers