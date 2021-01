Facundo Campazzo sigue sumando minutos y buenas actuaciones con Denver Nuggets

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facundo Campazzo volvió a tener una muy buena actuación al servicio de Denver Nuggets en la temporada regular de la NBA en la victoria de su equipo anoche por 123 a 116 frente a Minnesota Timberwolves.

El base argentino de 29 años tuvo una nueva oportunidad de demostrar todo su potencial y no la desaprovechó, tal como había pasado el domingo en la victoria de los Nuggets frente a este mismo rival con 15 puntos (5/7 en triples) en 21 minutos.

Anoche, el cordobés jugó 25’52” aportando 11 puntos, dos asistencias y capturando un rebote, pero jugando un rol defensivo muy importante ya que desde su ingreso, el pedido del entrenador Mike Malone fue que defendiera a D’Angelo Russell, una de las grandes figuras de Minnesota que puso 33 puntos, pero al que Campazzo supo defender muy bien en el uno contra uno.

En esa victoria de los Nuggets que ahora están con tres triunfos y cuatro derrotas en la temporada regular, la figura fue Nikola Jokic, quien puso un doble-doble de 35 puntos siendo el goleador del encuentro y 15 rebotes. Además, sumó seis asistencias.

Ahora, lo próximo para Denver Nuggets será este jueves por la noche (a las 00:00 horas del viernes) visitando a Dallas Mavericks, que también tiene la misma marca en la temporada regular: tres victorias y cuatro derrotas.

El campeón a paso firme



Los Ángeles Lakers sumaron una nueva victoria en la temporada regular de la NBA tras derrotar a Memphis Grizzlies por 94 a 92 con otra soberbia actuación de la dupla estrella conformada por LeBron James y Anthony Davis, quienes aportaron un doble-doble.

El “Rey” anotó 26 puntos y capturó 11 rebotes, mientras que Davis puso las mismas unidades pero capturando 10 rebotes en un partido duro para los actuales campeones de la NBA ya que Memphis Grizzlies vendió cara la derrota con un buen juego colectivo teniendo a seis jugadores en doble dígito en la puntuación con Jonas Valanciunas, Dillon Books y Gorgui Dieng como máximos anotadores con 13 puntos.

Con este triunfo, los Lakers quedaron con una marca de 6-2 a favor en lo que va de la temporada regular de la NBA y siguen siendo los grandes favoritos a revalidar el título conseguido en la Burbuja de Orlando.

Los resultados del martes en la NBA



Denver Nuggets 123 – 116 Minnesota Timberwolves

Los Ángeles Lakers 94 – 92 Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs 116 – 113 Los Ángeles Clippers

Brooklyn Nets 130 – 96 Utah Jazz

Chicago Bulls 111 – 108 Portland Trail Blazers

Los partidos para esta noche



21:00 horas | Indiana Pacers vs. Houston Rockets

21:00 horas |Orlando Magic vs. Cleveland Cavaliers

21:00 horas |Philadelphia 76ers. vs. Washington Wizards

21:30 horas | Atlanta Hawks vs. Charlotte Hornets

21:30 horas | Miami Heat vs. Boston Celtics

21:30 horas | New York Knicks vs. Utah Jazz

22:00 horas | Milwaukee Bucks vs. Detroit Pistons

22:00 horas | New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder

23:00 horas | Phoenix Suns vs. Toronto Raptors

00:00 horas | Golden State Warriors vs. Los Ángeles Clippers

00:00 horas | Sacramento Kings vs. Chicago Bulls