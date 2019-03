By Emiliano Esteves

El esloveno Luka Doncic puso la ventaja 99-98 para los Dallas Mavericks a falta de cinco segundos para el final, pero el serbio Nikola Jokic le dio la victoria a los Denver Nuggets sobre la campana.

CLUTCH Moments Down The Stretch Between The Mavericks & Nuggets | March 14, 2019

Los europeos se robaron el protagonismo en un final infartante