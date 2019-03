Eternamente agradecidos: los Spurs retiran el dorsal de Ginobili

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nadie se hubiese imaginado el 30 de junio de 1999 en Washington, D.C. que el pick número 57 (penúltimo) del draft de la NBA se iba a convertir en uno de los jugadores más emblemáticos de la liga en los años siguientes. Una sorpresa por parte de San Antonio Spurs -venían de ganar el primer título de su historia cinco días antes- fue elegir a Emanuel Ginobili. Uno de los mejores “robos” de la historia. “Si sabía que era tan bueno, lo hubiera elegido antes”, admitió Robert Canterbury Buford, gerente general de la franquicia de Texas.

Manu llegó al equipo campeón, en el que ya estaban varias de las leyendas del equipo, incluso algunos de los dorsales posteriormente retirados por el equipo -Avery Johnson (6), Tim Duncan (21), Sean Elliott (32) y David Robinson (50)-. Se ganó un lugar y se quedó por 16 temporadas, en las que ganó cuatro anillos, jugó 1.057 partidos, tercer jugador con más presencias del club luego de Duncan (1.392) y Tony Parker (1.198), y anotó 14.043 puntos, quinto luego de Duncan (26.496), Robinson (20.790), George Gervin (19.383) y Parker (18.943).

Por ello en la noche de hoy, en su primera temporada sin el escolta, los Spurs le harán un homenaje para siempre: retirarán su dorsal número 20 de la franquicia. Es una acción que en el equipo del estado de Texas solo ocurrió ocho veces: Johnny Moore (00), Bruce Bowen (12), James Silas (13) y George Gervin (44) se suman a los ya mencionados Johnson, Duncan, Elliott y Robinson; la mayoría de ellos habiendo jugado menos temporadas que Manu (entre 8 y 14), salvo el caso de Duncan con 19. Además, es de los contados casos de basquetbolistas extranjeros (no estadounidenses) en recibir ese homenaje, y el único sudamericano.

Récords en San Antonio Manu Ginobili 1° Tiene más triples (1495) y robos (1392) que nadie 3° Con más partidos en los Spurs con 1057 encuentros

5° En puntos anotados con 14.043 totales (13,3 de promedio) Entre las varias distinciones y récord del bahiano se destacan las 16 temporadas que estuvo en San Antonio Spurs en las que ganó cuatro títulos. Tuvo un promedio de 13.3 puntos, 3.8 asistencias, 3.5 rebotes y 1.32 robos. Además, quedó cuarto en asistencias (4001) y cuarto en tiros libres anotados (3380). Fue All-Star en 2005 y 2011 y ganó el premio a El Sexto Hombre del Año en 2008.



El acto y show sucederá luego del partido en el cual los San Antonio Spurs (8° en el oeste) recibirán a Clevaland Cavaliers (tercer peor equipo en la clasificación general) en el AT&T Center a partir de las 21:30 (horario uruguayo).



En el acto estarán presentes amigos y familiares que ya viajaron desde Bahía Blanca en Argentina, así como también irán varios de los integrantes de la generación de oro de la selección argentina como Pepe Sánchez, Alejandro Montecchia, Fabricio Oberto, Pablo Prigioni (si puede por la actividad de los Brooklyn Nets, donde es uno de los asistente técnicos), Andrés Nocioni y Luis Scola (si el equipo de China, el Shanghai Sharks de China lo deja).

Emanuel Ginóbili y una carrera prolífica en el básquetbol mundial.

El espectáculo tendrá a la cantante argentina Michelle Leclorcq, nacida en Buenos Aires pero que con varios años de residencia en Estados Unidos, para entonar el himno de Argentina, mientras que el dúo de country de Austin Bruce Robinson y Kelly Willis cantará el de Estados Unidos.



Como parte del homenaje se harán exhibiciones en 3D en la cancha y estarán los cuatro trofeos de los títulos conquistados en los años 2003, 2005, 2007 y 2014. También se espera, aunque aún no ha sido confirmado por el club, que tres referentes tomen la palabra: Tony Parker, Tim Duncan y Gregg Popovich.

Las entradas para el partido y para presenciar el homenaje posterior están en la franja de los 115 a 2.400 dólares (aproximadamente entre 4.000 y 83.000 pesos uruguayos). Adquirir una habilitará al aficionado además para recibir una gorra del evento y un cartel para dedicarle al escolta. También habrá una réplica de la mítica camiseta número 20 disponible para que los hinchas se tomen fotografías.



Se trata de un jugador que ha dejado su sello en la NBA y el básquetbol mundial, abriendo camino para otros basquetbolistas de América del Sur.

Kawhi Leonard, Tony Parker, Tim Duncan y Manu Ginobili. Foto: Reuters

El dos veces All-Star y elegido Mejor Sexto Hombre en 2008, además de ser el jugador con más triples anotados (1.495) y robos (1.392) en la historia de San Antonio, dejó en su legado un movimiento que hoy en día es usado por los más grandes y que él se encargó en sus días de divulgar: el Euro Step.



Quedó tan en la mente del jugador y el hincha de la NBA que cuando en 2017 la NBA hizo una encuesta para votar los movimientos típicos de cada jugador, el Euro Step fue elegido por delante de clásicos como el Crossover de Allen Iverson, el Fade Away de Jordan o el Gancho de Kareem Abdul-Jabbar.

Manu también hizo revalorizar el significado del sexto hombre en la liga de básquetbol más importante del mundo. “Cambió lo que significa el premio al Mejor Sexto Hombre”, admitió la figura de los Golden State Warriors, Kevin Durant. El rol de liderar la segunda línea del equipo tomó prestigio con el argentino.

También llevó a tener más en consideración las últimas elecciones del draft, al haber sido escogido en penúltimo lugar. Además, la elección de un extranjero en un equipo que venía de ser campeón con un plantel exclusivamente de norteamericanos llevó a abrir la mente y apenas dos años después escoger a Tony Parker (última elección de 2001).

Incluso Ginobili aportó el sacrificio individual por el bien del equipo en el marco económico, al dejar de lado un salario alto para incorporar jugadores que le permitirían obtener resultados deportivos. Así fue como en la temporada 2015-2016 firmó una baja salarial para comenzar a cobrar 2,9 millones de dólares y facilitar las llegadas de LaMarcus Aldridge a cambio de 20 millones por temporada y de David West 1,6 millones por año.

Elogios de los mejores

“¡Felicitaciones por tu infernal carrera, hermano! Fue un placer jugar contra ti a través de todos estos años. Temporada regular, finales, selección nacional, no importa, siempre fue un desafío. ¡El basquetbol debe agradecerte por el movimiento más usado ahora que es el Euro Step! Dios te bendiga, gracias por jugar de la forma correcta y por la competencia”, escribió LeBron James cuando Ginobili se retiró.



Por su parte, Steph Curry puso: “Felicitaciones por una increíble carrera, Manu. Eres la encarnación de cómo el básquet debe ser jugado. Con pasión, alegría, y obviamente como un campeón a través del tiempo. Inspiraste a muchos, señor”, escribió Curry.



Kobe Bryan dijo: “Eres uno de los mejores a los que he enfrentado. Disfrutá la vida después del juego”.

“Ginobili es la conjugación perfecta de talento, sacrificio y todo lo bueno que debe hacer un deportista”, dijo Batista



En varios enfrentamientos entre Uruguay y Argentina y en algún juego entre Atlanta Hawks y San Antonio Spurs se vieron las caras, a veces sufriendo. Sin embargo, Esteban Batista no tiene más que elogios hacia su colega, a quien considera “sin duda el mejor jugador de básquet latinoamericano de la historia”.

“Ha guiado a una generación única en Argentina que la ha hecho triunfar. Hay muchos jugadores que no han tenido el mismo impacto en su selección. El caso es único y lo pone como uno de los mejores deportistas de su país, de América y del mundo. Aparte por cómo se maneja, la personalidad que tiene; la capacidad como atleta y como persona también potencian esa leyenda”, agrega el único uruguayo en jugar en la NBA.

Foto: EFE

Manu ha tenido una influencia importante en el básquet sudamericano. “Ha sido un espejo para el resto de los jugadores. Ha sido el ídolo. Los que estamos en el básquet lo hemos disfrutado. Yo no pretendía por un tema físico parecerme, obviamente no se me iba a dar, pero sí disfrutar y admirar a una estrella del básquet tan cerca. Hemos jugado muchísimas veces en la selección, alguna más en la NBA y la verdad uno siente admiración y agradecimiento por lo que ha hecho”, comenta el pivot, que se lleva recuerdos de los cruces en selección.

“Bolsas de las goleadas”, bromeó. “Era imposible, era prácticamente ir a ver a una estrella, aplaudirlo y disfrutar. A mí me dejó el disfrute de haber competido contra ese tipo de jugador. Uno se tiene que limitar a respetar, agradecer y admirar, porque Ginobili es la conjugación perfecta de talento, sacrificio y todo lo bueno que debe hacer un deportista para exprimir al máximo su potencial. Es un tocado por la gloria”, cerró.