Esteban Batista: volver a salir de Uruguay "fue una decisión inesperada"

Esteban Batista afronta una nueva ventana con la selección uruguaya de básquetbol para enfrentar a Brasil en la primera fecha de la fase de grupos de la clasificación a la FIBA AmeriCup 2021. El pívot de 36 años volvió a salir del básquetbol uruguayo para sumarse a un San Lorenzo con máximas aspiraciones.

-¿Cómo estás de nivel?



-Un poco cansado, la verdad porque son muchos partidos. Pero contento por mi presente en el club.

-¿Cómo fue llegar a San Lorenzo?



-San Lorenzo hoy es el bicampeón de América y en Argentina viene dominando los últimos cuatro años. Estoy contento de estar en un equipo con una mentalidad ganadora, con un presente muy bueno y con expectativas en la definición de la temporada, la Champions, la Liga y el Super 20 que ya ganamos.

-¿Qué le aportás?



-Experiencia, juego interno y poco más. Es un equipo con todos los jugadores en buen nivel, en cada partido es un jugador diferente que se destaca. Es más fácil jugar, no recae la responsabilidad a un solo jugador. Es un equipo muy bien armado.

-¿Cómo fue volver a salir del básquetbol uruguayo?



-Fue una decisión que no esperaba. Cuando volví a Uruguay mi idea era quedarme para darle prioridad a otras cosas, como mi familia. Surgió la posibilidad de ir por dos meses a Instituto y le volví a agarrar el gusto a jugar a este nivel. Se presentó la posibilidad de estar en este equipo con la idea de pelear por todo. A nivel personal es un reto muy bueno, porque a pesar de haber vuelto hace dos años, poder estar en el mejor equipo de América peleando por cosas importantes es muy bueno en el momento de mi carrera.

-¿Cómo sentís que estás en tu nivel de juego?



-Uno siente el cuerpo, no es lo mismo que hace 10 años. De repente antes jugaba 35 minutos y no pasaba nada, hoy las cosas cambiaron: la exigencia, el nivel de juego, el sistema de juego. No pretendo rendir de la misma manera que hace 10 años. A veces la gente se olvida que tengo casi 37 años y no 27. Trato de mantenerme en el mejor nivel posible, seguir explotando las cosas que me han dado la carrera que hice. En la manera que se pueda, mientras siga con la misma ilusión lo seguiré haciendo.

Foto: Francisco Flores

-¿Pensás en el retiro?



-Obviamente que se me pasan por la cabeza muchas cosas en momentos de cansancio, de agotamiento. Si es la última temporada, si jugamos un año más. Pero a veces la idea del retiro es mejor que se vaya asomando y uno lo vaya asimilando para que nos tome de sorpresa. No sé cuándo va a ser, si al final de esta temporada, la otra o la otra. Trato de plantearme retos día a día, de ver cómo termino, ver qué cosas van a venir en la próxima temporada y disfrutarlo, porque a esta edad y con todo el tiempo que pasé trato de disfrutar”.

-¿Cómo ves a este equipo de Uruguay para jugar contra Brasil?



-Es un equipo muy joven. Brasil, a pesar que no es lo mejor de Brasil, va a ser complicado porque la liga de ellos es buena, tienen jugadores muy atléticos, buenos, muy jóvenes. Nosotros también estamos en ese proceso de recambio, de meter jugadores; de tocar lo menos posible el nivel y también insertar jugadores jóvenes. Es un poco una sorpresa a lo que vamos a ir. Espero que hagamos buenos partidos y seamos competitivos, eso es lo principal. Cuando juguemos de local la expectativa cambia. Mi expectativa es que el nivel del equipo esté acorde a lo que vamos a enfrentar, si ganamos o no será otra cosa. Pero también ayudar a estos jóvenes a ganar experiencia.

-A muchos de ellos los enfrentás en la liga de Argentina. ¿Cómo los ves?



-Me da alegría que estén en Argentina, que es un nivel superior al nivel de acá y jugando. A veces es una buena pregunta: ¿por qué en Uruguay no juegan y en Argentina sí? No entiendo, no lo comparto. Pero me alegra por los jugadores que se atrevieron a ir y a crecer, la que se beneficia es la selección.

-¿Qué aporta Magnano?



-Es una fuente enorme para nosotros nutrirnos de conocimiento, de correcciones, de ideas a futuro. Es una palabra más que autorizada a nivel mundial, por lo que consiguió y los jugadores que dirigió. Tenemos que ser muy inteligentes en saber escuchar, aprovechar y tener la humildad para creer y confiar en lo que aporta.