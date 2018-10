Esteban Batista: "Estoy tranquilo porque siempre fui de frente"

"La selección no es Singorelli ni Batista. Estamos en el camino para el Mundial. Hay que bajarse del pony y pensar en lo más importante, que es la camiseta. Hace 20 años que lo demuestro en la selección. Me parece irrisorio hablar de una manera despechada y tirar puntas por todos lados para caer de manera simpática al público", dijo Esteban Batista en su descargo sobre el cese de Marcelo Signorelli como técnico de Uruguay.

El pívot de Uruguay, en declaraciones efectuadas al portal Referí, fue muy duro igualmente en sus conceptos sobre el entrenador. "Yo no tengo nada que ver con ninguna decisión y no tomo las decisiones. Estoy tranquilo porque siempre fui de frente", indicó el jugador, quien añadió: "Hace dos años que tengo mal relacionamiento con esta persona y yo no me guardo lo dicho, se lo dije a él muy claramente y en la cara, no por atrás. Yo no puedo decir lo mismo de él. Esos trapos se limpian adentro. Eso es lo que aprendí hace mucho tiempo. Fue otro el motivo y él lo sabe muy bien. Se lo dije en la cara, como hombre, y él no puede decir lo mismo".

Dijo ser consciente de las diferencias que los separaban y que Signorelli también lo es. "Él sabe muy bien lo que pasó", indicó. Y remató: "yo no voy torcido, voy derechito y de frente. Hablo en la cancha y hablé en el último cuarto contra México. Ahí demostré mi lealtad al compromiso de la causa de la selección. Lo que piense de conspiraciones está muy lejos de mi proceder. (...) Me parece tristísimo salir a decir las cosas que dice".