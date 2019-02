Esteban Batista: “Hay que manejar las ideas para no pasarnos de rosca”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ilusión. La palabra que se repite en cada uno de los jugadores de la selección uruguaya, que en dos semanas se jugará la clasificación al Mundial de Básquetbol. Pero a ella el más experiente de la selección (35 años) agrega otra: Esteban Batista habla de “responsabilidad”.



“Es una situación de mucha responsabilidad, pero también muy linda”, afirma el pivot en el Centro de entrenamiento de la FUBB. “Cuando miramos el camino que pasó, siempre veníamos a entrenar con gusto. Esta vez es un poquito más especial porque es la última ventana, con una posibilidad inmejorable por la situación de un posible logro. No hay más motivación que esa para llegar de la mejor manera”, suma.

En su segunda temporada de vuelta en el básquetbol uruguayo Batista es líder en números en Nacional (11 rebotes y 4.5 asistencias en promedio, y segundo en puntos con 14), así como también lo es en Uruguay (17 puntos y 10 rebotes de media en 7 partidos jugados) en la Eliminatoria, clave en encuentros decisivos como en Olavarría con Argentina y con Puerto Rico de local.

Foto: Fernando Ponzetto

“Uruguay ha tenido partidos que han sido muy muy importantes, pero también a medida que han pasado la dificultad se ha ido incrementando. Ahora llegamos a una situación límite para los dos equipos”, explicó y prosiguió a analizar al rival directo.



“Puerto Rico es un equipo que acá ya lo enfrentamos, tuvimos la suerte de ganar. Pero ahora la historia va a ser diferente porque vamos a jugar ahí y vamos a venir de un viaje. Son 40’ para ir a un Mundial o no. Es un último esfuerzo que tiene una motivación increíble para lograr eso que tanto queremos”, agrega.

El estadio Coliseo Roberto Clemente estará repleto para presionar aún más a los celestes. “Son partidos que son divinos de jugar. Si lo miramos con el diario del lunes y me decís que lo ganamos obviamente va a ser una experiencia increíble, maravillosa y de las mejores que te pueden pasar. Es un escenario adverso, pero a todos nos motiva jugar en un estadio lleno con la posibilidad de ganar y lograr la clasificación a un Mundial. Jugás por algo enorme, por la representación de tu país. No hay que agregarle más ingredientes porque ya los tiene de sobra. Debe ser uno de los partidos más importantes de los últimos 20 años”, suma.

Pero la experiencia de las victorias ante rivales difíciles como Argentina y el mismo Puerto Rico en Montevideo sirven para afrontar al juego decisivo del lunes 25. “Se compara más con el partido de Puerto Rico acá porque era crucial para nosotros ganar sí o sí. Si hubiéramos perdido hoy no estaríamos hablando de esa famosa final que se va a jugar dentro de unos días, ni de llegar al último partido con vida, prácticamente hubiésemos ido a Puerto Rico a jugar con la suerte echada. Ante Argentina se dio algo que no era lo esperado, no era de vida o muerte en su momento; para nosotros fue un logro muy importante”, opina el exNBA del hazañoso 88-83 contra la albiceleste en Olavarría del 23 de febrero del año pasado y de la victoria 64-62 contra los boricuas el pasado 29 de noviembre en el Antel Arena, en ese momento ya con Ruben Magnano como entrenador.

Ruben Magnano y Esteban Batista en el entrenamiento. Foto: Fernando Ponzetto

“La idea de Ruben es la intensidad en estos días. Son ideas muy claras, conceptos muy básicos en el sentido que tampoco tenemos que hacer mucha magia sino explotar al 100% nuestras posibilidades. Es un juego que ya lo conocemos, que nos sentimos muy cómodos. Es un estratega del básquetbol, nosotros lo que tenemos que hacer es estar concentrados, seguir las órdenes de él y confiar en lo que hacemos. Si lo ejecutamos de la mejor manera vamos a tener muchas chances de lograr el objetivo”, afirma sobre el DT, que los ha dirigido en dos partidos.

Batista aseguró que Uruguay debe “estar con la intensidad que jugamos el partido con Puerto Rico, con el foco en lo más alto y tratar de entender la importancia que tiene ese partido. Que la ansiedad y las ganas de superar ese partido no nos juegue en contra, tenemos que ser muy conscientes en el manejo de las ideas para no pasarnos de rosca; llegar en la motivación justa y estar en un 100% ese día para hacer un partido prácticamente perfecto. Porque tenemos que jugar muy bien, ser muy inteligentes. Sabemos que Puerto Rico va a hacer su juego, es como un ajedrez. Lo más importante es llegar bien como equipo y físicamente, estar metidos y concentrados. Ahí vamos a tener chance de lograr lo que tanto queremos”.



Hasta ahora están sin los cuatro del exterior

La selección uruguaya empezó con los entrenamientos en el Centro de Entrenamiento de la FUBB el pasado martes, iniciando ayer con el doble horario. Por el momento solo entrenaron los jugadores que militan en el medio local, a espera de la integración de los cuatro de afuera.



Gustavo Barrera, Santiago Vidal, Mauro Zubiaurre, Federico Pereiras, Joaquín Rodríguez, Santiago Moglia, Marcel Souberbielle, Sebastián Izaguirre, Esteban Batista, Hatila Passos y Kiril Wachsmann son los que están bajo las órdenes de Ruben Magnano.

Bruno Fitipaldo en el partido de Uruguay contra México. Foto: Gerardo Pérez

Luciano Parodi (Corinthians, de Brasil), Santiago Vidal (Rio Ourense Termal, de España), Bruno Fitipaldo (San Pablo Burgos, de España), Mathías Calfani (San Lorenzo, de Argentina) son los cuatro que restan por sumarse a los movimientos de la Celeste.



A la vez, Magnano no podrá contar con las presencias de Sebastián Vázquez y Federico Haller, los dos bajas por lesión. De todas formas, el “Pelado” dijo presente en el primer día de actividades previo a conocerse la entidad de la lesión.

Previo al viaje a México para jugar el viernes 22 en Monterrey y luego el lunes 25 en Puerto Rico, la selección jugará dos amistosos a puertas cerradas en el complejo Cefubb contra Olimpia el próximo sábado y ante Urunday Universitario el lunes siguiente, para seguir aceitando la idea e integrar a los último llegados.



Los celestes y los boricuas están iguales en el Grupo B de la segunda fase con 6 victorias y 4 derrotas. En la siguiente fecha, Puerto Rico recibirá a una Argentina ya clasificada antes de hacerlo con Uruguay.