Lo que estamparon los jueces en el formulario tras suspender Aguada-Sayago

Faltaban 4’46” para terminar el primer cuarto en cancha de Aguada, el encuentro entre los aguateros y Sayago fue suspendido por incidentes entre parciales de los dos equipos.

Ganaba Sayago 18-12 en un gran inicio de partido, pero los incidentes se adueñaron de la fiesta en la Avenida San Martín.

Según supo Ovación, los problemas entre algunos parciales de ambos equipos comenzaron en las afueras del escenario rojiverde y ya con el encuentro comenzado, la temperatura subió y todo se fue de las manos.

Es que el vallado que separa a las hinchadas se fue moviendo de un lado y de otro hasta que varias fueron derribadas provocándole un golpe a una niña.

El problema siguió hasta que los jueces Diego Ortíz, Nelson Infante y Christian Hirigoyen se tomaron cinco minutos para que todo volviera a la normalidad y eso no sucedió, porque el encuentro fue suspendido por falta de garantías.

Más tarde los árbitros estamparon en el formulario las razones por las que no continuaron con el partido alegando entre otras cosas que “la reyerta tomó gravedad con el transcurso de los segundos, hasta se observa las barandas mencionadas ser desplazadas de su lugar y en ese momento el encargado de recaudación me informa que se retira a su personal y el encargado de seguridad nuestra no da garantías. Por estos motivos suspendo el partido”.

Esto estamparon los jueces en el formulario tras los incidentes entre Aguada - Sayago. pic.twitter.com/ThNqH3bjue — Franco Fernández (@FernandezSurkov) October 15, 2019

Ahora habrá que esperar el fallo del Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de BasketBall (FUBB) respecto a esta situación en la que los dos clubes pueden ser sancionados.