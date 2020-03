ESPN adelantará el estreno del documental de Michael Jordan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“El 19 de abril no llega lo suficientemente rápido. No puedo esperar!". El tweet, firmado por LeBron James, confirmó este martes la información del New York Post sobre la serie titulada "The Last Dance" que repasa la última temporada de Michael Jordan en Chicago Bulls.

La estrella de los Lakers ya había exigido en los últimos días a los productores de la serie documental que avanzaran en su lanzamiento para llenar el vacío dejado a los fanáticos por la suspensión de la NBA por culpa de la expansión del coronavirus.

El proyecto de 10 capítulos y más de 500 horas de rodaje detrás profundizará en la temporada 1997-1998, la última de Michael Jordan con los Chicago Bulls. Los míticos compañeros del 23: Scottie Pippen, Steve Kerr o Dennis Rodman además del propio Jordan, entre otros, participarán en un relato que desbordará en emociones.

Netflix, que tiene derechos internacionales sobre The Last Dance, debería publicar los primeros episodios en línea a partir del lunes 20 de abril, pero en este caso no hay todavía certeza. La serie documental ofrece nuevas imágenes de Jordan en su última temporada con los Bulls, y el astro habla sobre su vida y su carrera.

April 19th can’t come fast enough. I CAN NOT WAIT!! 🗣Yessir!🍿 #LastDance — LeBron James (@KingJames) March 31, 2020

El canal ESPN será el primero en poder transmitir The Last Dance, por lo que debería ser el domingo 19 de abril en territorio estadounidense.