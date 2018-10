El especial homenaje de Olé a Manu Ginóbili en el debut de los Spurs

Este miércoles 17 de octubre debutan 22 de los 30 equipos de la NBA, luego de la apertura de la temporada regular este martes con las victorias de Boston Celtics y los campeones Golden State Warriors. Pero por la ausencia de Manu Ginóbili en los Spurs por primera vez en 16 años es un día especial para cualquier argentino y también para cualquier amante de este deporte.

Desde las 21:30, según el horario que rige de ambos lados del Río de la Plata, San Antonio abrirá su temporada contra Minnesota Timberwolves. Además, de Manu, los Spurs no contarán con otro histórico como Tony Parker (se fue a Charlotte Hornets), ni con el talento de Kawhi Leonard (a Toronto Raptors).

Ya sin Ginóbili, la mejor liga de básquetbol del mundo se quedó sin jugadores argentinos. Apenas en el banco de los Brooklyn Nets estará como asistente técnico Pablo Prigioni, toda una novedad para los entrenadores albicelestes.

La NBA para ver en la semana.

Miércoles 21:00 hs. New Orleans vs. Houston Rockets - ESPN 3

Miércoles 23:30 hs. Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns - ESPN 3

Jueves 21:00 hs. Chicago Bulls vs. Philadelphia - DIRECTV Sports 614 /1614

Jueves 23:30 hs. Los Ángeles Lakers vs. Portland - DIRECTV Sports 610 / 1610

Viernes 21:00 hs. Boston Celtics vs. Toronto Raptors - ESPN

Viernes 23:30 hs. Golden State vs. Utah Jazz - ESPN



Los Spurs le pagan 2,5 millones de dólares pese a no jugar.

Es un convenio acordado entre la NBA y los jugadores asociados (NBPA, por las siglas en inglés) llamado stretch provision. Como forma de reconocer a sus jugadores, algunos equipos le pagan a sus figuras retiradas el sueldo del año restante.

Hace un año, Ginóbili renovó contrato con San Antonio por dos temporadas por un sueldo de 2.500.000 de dólares (sin contar impuestos) para cada una de ellas, pese a que estaba la probabilidad que se retirara al final de la primera como finalmente ocurrió.