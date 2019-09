El equipo de Uruguay tiene siete nacionales y cinco extranjeros para la NBA G League

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay recibirá en pocos días el Challenge de la NBA G League en el Antel Arena, para lo cual el técnico del "Elite Team Uruguay" Edgardo Kogan dio a conocer los 12 jugadores seleccionados. El torneo amistoso comienza el 18 de septiembre en el Antel Arena con equipos de Alemania, Argentina, Brasil, México y de la liga de desarrollo de Estados Unidos; el debut del equipo uruguayo es el jueves 19.

El entrenador, que dirige el equipo de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) por ser el responsable de la selección nacional, elaboró una lista con la presencia de siete jugadores nacionales, tres de ellos mayores y cuatro juveniles, y cinco extranjeros que juegan en el básquetbol uruguayo.

Como jugadores juveniles estarán: el base Facundo Terra de Hebraica Macabo, que en el Metro jugó en 25 de Agosto; el ala-pívot Martín Rojas de Biguá, que viene de jugar en Larre Borges; el escolta Agustín Da Costa de Defensor Sporting, que participó con Larre; y el base Santiago Vescovi de la NBA Academy.

Los mayores serán el escolta Santiago Moglia de Nacional, el alero Demian Álvarez de Biguá y el ala-pívot Kiril Wachsmann de Malvín.

Finalmente, como extranjeros están incluidos el base Keyron Sheard (nacido en Estados Unidos) de Deportivo Viedma de Argentina; el alero Anthony Danridge (Estados Unidos) de Trouville; el ala-pívot Tyrone Lee de Urunday Universitario; el pívot Rick Jackson (Estados Unidos) de Goes; y el pívot Zygimantas Riauka (Lituania) de Olimpia, campeón en el Metro con Miramar.



La intensión de la FUBB es que el torneo también beneficie a la selección uruguaya, además de individualmente a los 12 jugadores presentes. Así es que Kogan citó a algunos basquetbolistas que estuvieron con él en los recientes Juegos Panamericanos, como son los casos de Moglia, Rojas y Vescovi. Además es posible que los extranjeros incluidos podrían ser nacionalizados en el futuro.

FIXTURE Cómo se jugará el torneo

En primera instancia se jugarán los partidos de la fase de grupos. Uno de ellos está conformado por San Lorenzo (campeón de Argentina), Flamengo (campeón de Brasil y Bayern Munich (campeón de Alemania); el otro por el Elite Team Uruguay, NBA G League Elite Team y Capitanes (vicecampeón de México).



Miércoles 18: Bayern München vs Flamengo y G League vs Capitanes (18:30)

Jueves 19: San Lorenzo vs Bayern München y Uruguay vs Capitanes (18:30)

Viernes 20: Flamengo vs San Lorenzo y G League vs Uruguay (18:30)



Luego se jugará la segunda ronda con unos playoffs entre los cuatro mejores equipos. Primero las semifinales el sábado, el domingo el tercer puesto y la final.



Sábado 21: 1° del Grupo A vs. 2° del Grupo B y 1° del Grupo B vs. 2° Grupo A (18:30).

Domingo 22: Partido por el tercer puesto y Final (16:00)



TIckets La venta de entradas para los partidos

Están a la venta de forma online a través de Tickantel, además se pueden adquirir de forma presencial por locales de Abitab, Red Pagos, Tiendas de Antel, y, el día del evento, en boletería de Antel Arena (solo con efectivo).



Los precios dependen de la fase de disputa.

Los tres primeros días que se disputa la fase de grupos los precios van desde $250 a $2000. El sábado, de $350 a $2500. El domingo desde $400 a $3000.