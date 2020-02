El emotivo discurso de Vanessa Bryant en el homenaje a Kobe y Gianna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Miles de personas llenaron el Staples Center de Los Angeles Lakers para dar un último homenaje este lunes a Kobe y Gianna Bryant, fallecidos el 26 de enero en un accidente de helicóptero, en el llamado "The Celebration of Life for Kobe & Gianna Bryant" (La Celebración de Vida por Kobe y Gianna Bryant). Uno de los momentos centrales fue el discurso de Vanessa Bryant, quien era esposa y madre de los dos fallecidos.

El día para dar el último tributo a ambos no fue casualidad. El día 24 fue por el último número de camiseta que utilizó Kobe en Los Angeles Galaxy (en sus primeros años portó la 8), mientras que el mes de febrero fue por el dorsal de Gianna: 2.

"Gracias a todos por estar aquí, significa mucho para nosotras. Los amo. Me gustaría agradecer a todos el cariño y apoyo que hemos recibido, ha sido reconfortante", comenzó diciendo Vanessa, que según se conoció este mismo lunes denunció a la empresa de helicópteros por negligencia.

Kobe Bryant y si hija Gianna

Las primeras palabras se las dedicó a su hija. "Gianna Bryant era un alma increíblemente dulce y gentil. Siempre me dio un beso de buenas noches y de buenos días. Hubo algunas ocasiones en las que pensé que se había ido al colegio sin decir adiós. La envié un mensaje de texto y decía '¿Sin beso?' Y Gianna respondía con un 'Mamá, te besé, pero estabas dormida y no quería despertarte".

“He was my everything.”



Vanessa Bryant remembers Kobe at the Celebration of Life. pic.twitter.com/vHb9xP0qmm — NBA TV (@NBATV) February 24, 2020

"Era tierna y cariñosa por dentro, tenía la mejor sonrisa. Su sonrisa era un amanecer. Su sonrisa ocupaba todo su rostro. Era contagiosa, era pura y genuina. Me encantaba la forma en la que me miraba mientras me abrazaba", agregó.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida de NBA (@nba) el 24 Feb, 2020 a las 8:18 PST

"No tendré la oportunidad de decirle lo hermosa que va en su día de bodas. No voy a tener la oportunidad de verla cambiar la historia del baloncesto femenino. Kobe decía que era igual a mí, por el fuego, por su personalidad y sarcasmo. Era pura y genuina. Era una increíble atleta, era buenísima en atletismo, fútbol, softbol, básquet, era increíble nadando y bailando, les gustaba enseñarles a otros chicos cuando podía. Estaba llena de vida. No imagino la vida sin ella. Te extraño todos los días. Te amo".

Foto: AFP

“Kobe era un gran basquetbolista, ganador del Oscar, la Mamba Negra. Para mí era Kob Kob, Bobo, mi Papichulo. Yo era Vivi, su princesa, No podía verlo como una persona famosa o un increíble jugador de baloncesto. Era mi dulce esposo y el hermoso padre de nuestras hijas. Era mi todo. Quería que renováramos nuestros votos. Quería que Natalya (la mayor de sus hijas) se hiciera cargo de sus negocios y que viajáramos juntos por el mundo. Esperábamos envejecer juntos. Kobe era el MVP de sus hijas o el MVD ('Most Valuable Dad'). Estamos juntos desde que tenía 17 años, fui su primer novia, su esposa, su confidente y su protectora”, dijo sobre Kobe.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida de NBA (@nba) el 24 Feb, 2020 a las 9:41 PST

“Nos balanceábamos. No tengo idea de cómo merecer un hombre que me ame más que Kobe. Me adoraba, era romántico. Planificaba viajes de aniversario y regalos en cada fecha especial. Tuvimos una increíble historia de amor. Un par de semanas antes de morir, me preguntó cómo quería pasar el resto de nuestra vida cuando no estuvieran los chicos. No tuvimos la chance de hacerlo. Ese texto significó mucho para mí. Hablábamos de cómo íbamos a ser abuelos de nuestros hijos”.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida de NBA (@nba) el 24 Feb, 2020 a las 10:15 PST

“Siempre les decía a nuestras hijas cuán inteligentes y hermosas eran. Me ayudaba con los bebés, cantaba canciones tontas en la ducha y nos hacía sonreír. Le encantaba compartir películas, las maratones de películas. Sobre todo de Star Wars y Harry Potter. Le encantaba ser coach de Gianna, Me dijo que Bianca y Capri jugarían al básquet, decía que iban a crecer y jugar al básquet como él. Es una pérdida que no voy a entender. No va a estar cuando lleve a Bianca o Capri al kinder. Pero mis hijas van a saber del increíble padre que tuvieron”.

“Estaba lleno de energía y de ganas de aventura. Los quería de vuelta en casa juntos. Siguen siendo el mejor equipo, los extrañamos Bobo and Gigi. Que descansen en paz, que se diviertan en el cielo. Los amamos a los dos, por siempre. Mami”,

Del homenaje también formó parte Michael Jordan, que recordó a Kobe como su "hermano pequeño". "Cuando Kobe Bryant murió, una parte de mí también murió", dijo.