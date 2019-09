El elogio de Kobe Bryant para Manu Ginobili

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina enfrentaba a Francia por las semifinales del Mundial de Básquetbol en China. Manu Ginóbili miraba el partido con una mezcla de nerviosismo por el desenlace y de orgullo por ver lo que hacían sus compatriotas. El líder basquetbolístico de la Generación Dorada, del que Luis Scola es el último representante y con el que se fundió en un emotivo abrazo al término del partido, estaba sentado al lado de Kobe Bryant, con quien conversaba.

Se habían enfrentado muchas veces, el argentino defendiendo a San Antonio Spurs y el estadounidense a Los Angeles Lakers, además de haber chocado como rivales de sus respectivas selecciones. Ambos son leyendas en sus equipos, los únicos que defendieron en la NBA. Ambos son futuros integrantes del Salón de la Fama. Ambos se admiran mutuamente. Las palabras elogiosas de Bryant así lo reflejan.

"Si Manu no hubiese estado cerca, yo hoy tendría 10 anillos de la NBA", dijo el ex-Lakers, dando a entender que el nacido en Bahía Blanca le arruinó varias veces la fiesta. "Manu ha sido uno de mis jugadores favoritos. Es un competidor excepcional, extremadamente inteligente. Fue una gran oportunidad sentarme a su lado porque ve el juego como yo, de una manera analítica", contó Kobe al ser consultado sobre la experiencia de haber compartido asiento con Ginóbili.

Bryant ganó cinco anillos de campeón de la NBA con la franquicia de Los Angeles. Se coronó en 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010. Manu logró el primero de sus cuatro títulos en su temporada inicial, 2003, y luego repitió en 2005, 2007 y 2014.

No obstante, no le ganó todas las veces a los Lakers de Bryant. De hecho, solo lo hizo en dos ocasiones: en semifinales de la Conferencia Oeste de 2003 y en la primera ronda de playoff de 2013. Sin embargo, Kobe parece responsablizarlo al menos indirectamente de no tener más anillos, quizás por haberlo vencido en temporada regular y mandarlo a pelear con rivales duros en los playoff o directamente dejarlo afuera de las instancias decisivas.

A su vez, Bryant eliminó a Ginóbili en semifinales de 2004, pero ese año los Lakers no fueron campeones porque perdieron la final con Detroit Pistons.

"Fue divertido haber tenido esa charla, porque en general solíamos encontrarnos compitiendo el uno contra el otro. Entonces ha sido siempre difícil para mí saber lo que Manu piensa en primera persona. Pero es muy bueno, ahora que sé que no competiremos más entre nosotros, hablar sobre estrategia y lo que vemos en la cancha. Fue excelente, y también fue como ponerse al día, sentarse y tener una larga conversación", concluyó Bryant.