By Emiliano Esteves

El veterano escolta Dwyane Wade logró un triple en el momento en que concluía el tiempo reglamentario y el reserva esloveno Goran Dragic logró 27 puntos para los Miami Heat, que superaron 126-125 a los Golden State Warriors.<br>

Dwyane Wade's LEGENDARY Performance Against The Warriors | February 27, 2019 Dwyane Wade's LEGENDARY Performance Against The Warriors | February 27, 2019

Dwyane Wade selló la sorpresa de Miami ante Warriors con triple en la hora