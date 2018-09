Durant: "Hay puro odio hacia mí, porque lo que generamos en los Warriors asusta"

La temporada pasada Kevin Durant tuvo una fenomenal actuación defensiva. En los primeros 33 partidos promedió 2.3 bloqueos y 0.8 robos por partido para los Warriors de Golden State. Muchos creen que debería ser el favorito para ser elegido el "Jugador Defensivo del Año de la NBA", sin embargo él cree que no le van a dar nada porque hay "puro odio" hacia su persona y por el miedo que genera su equipo.

"Sé que no me van a dar nada. Tendría que estar claramente mejor posicionado que el resto para que al menos me consideraran. Se trata de puro odio hacia mí y, por supuesto, de ningún tipo de apreciación por mis habilidades reales para el básquetbol. Pero lo capto. Entiendo que lo tenemos en aquí en los Warriors asusta a todo el mundo", dijo Durant en diálogo con 95,7 The Game.

En la entrevista, que fuera recogida por NBC Sports, Durant remarcó que se siente "orgulloso" por su "crecimiento en esta faceta (la defensiva). Simplemente quería ser capaz de defender a todo el mundo. Siento que he crecido mucho defensivamente durante el último año".

Y agregó: "Siento que mi juego completo está desbloqueado ahora, cuando pude ver las cosas que puedo hacer en ese lado del básquetbol".