La DTA también tuvo el sorteo de su fixture para la temporada 2019

La Divisional Tercera de Ascenso (DTA) tuvo también ayer su sorteo del fixture del torneo en 2019, que comenzará el jueves 3 de octubre con 11 equipos y otorgará dos cupos para el Metro 2020.

La primera fecha se disputará de forma íntegra el jueves 3 con los siguientes encuentros: Olivol Mundial vs. Marne, Urupan vs. Montevideo BBC, Reducto vs. Deportivo Paysandú, Auriblanco vs. San Telmo RS, Albatros vs. Yale. Capurro es el equipo con fecha libre.

La forma de disputa comprende un clasificatorio (a una rueda), del cual los seis primeros van a la ronda por el título y los últimos cinco a la reclasificación (con mitad de los puntos, para conocer al 7° y 8° de los playoffs.

En cuartos e final, los mejores cuatro inician 1-0 y con ventaja de cancha (el 1° y 3° juego). En semis los mejor clasificados tienen ventaja de localía. La final, en cancha neutral, define título entre los ascendidos.