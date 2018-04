Draymond Green fue brújula que llevó a los Warriors a la victoria

Sin Stephen Curry, aún de baja por lesión, Draymond Green se convirtió en la brújula que guió a los Golden State Warriors hacia la victoria en el primer partido de semifinales de la Conferencia Oeste contra los New Orleans Pelicans (123-101).



El ala-pívot dominó todos los aspectos para conseguir el cuarto triple-doble de su carrera en 'playoffs' con 16 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias. Con estos números, Green supera a Tom Gola y se convierte en el jugador con más triple-dobles en postemporada de la historia de la franquicia.



Los Golden State Warriors no dieron ninguna opción a los New Orleans Pelicans y abrieron la segunda ronda de los Playoffs 2018 con una contundente victoria. Los de la bahía de Oakland dominaron en todo momento y manejaron a su rival a su antojo.



A excepción de Nick Young (6 puntos), todos los titulares de los Warriors se fueron mínimo a la docena de tantos, con Kevin Durant a un nivel impresionante (26 puntos y 13 rebotes). También hay que sumarle los 27 puntos y 6 rebotes de Klay Thompson, así que poco más se puede añadir para justificar el batacazo de los Pelicans.



Anthony Davis firmó un ‘doble-doble’ de 21 puntos y 10 rebotes, pero esta vez no fue suficiente, entre otras cosas por la buena defensa de unos Warriors que le dejaron en un 9/20 en tiros de campo y que también frenaron a Jrue Holiday (11 puntos), dejándole en un pobre 4/14.



Tras el partido, el entrenador de los actuales campeones, Steve Kerr, confirmó que lo más probable es que Curry salte a la cancha en el segundo partido de la serie, pero no confirmó si sería en el quinteto titular o desde el banquillo. “Nos hemos adaptado a la vida sin él. Espero que regrese el martes, pero debemos tener la misma mentalidad si no lo hace”, añadió al respecto Klay Thompson.