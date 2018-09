Después de 39 años, Capitol es de Primera

Capitol confirmó su favoritismo previo y ascendió a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2019-2020 luego de vencer en el tercer y decisivo partido a Lagomar por 82 a 70 en un gimnasio de Larre Borges que estuvo repleto y fue una fiesta. Así, los dirigidos por Diego Cal volvieron a la máxima categoría del básquetbol uruguayo luego de 39 años.



El primer tiempo fue parejo, aunque quedó de manifiesto desde el inicio del partido que la ausencia del extranjero de Lagomar (que viajó a su país por temas personales y profesionales) se iba a notar.

Igualmente, el equipo de la calle Gil nunca pudo sacar grandes diferencias y se fue ganando la primera parte con un marcador de 38-30, con la figura excluyente de Agustín Zuvich, que a lo largo de la temporada fue uno de los jugadores más destacados.



En el complemento Capitol puso el pie en el acelerador y empezó a sacar importantes diferencias, que Lagomar nunca logró llegar a descontar, aunque con mucho amor propio buscó meterse en partido.

Zuvich fue el goleador del partido con 23 puntos, bien secundado por Matías Lado con 20 y por el capitán Juan Wenzel con 15 unidades. El extranjero Jamelle Cornley aportó 13 puntos y 5 rebotes.



En el conjunto del balneario volvieron a destacarse los Álvarez: Gonzalo aportó 20 unidades y Nicolás hizo 15.

FELICIDAD.

Apenas finalizado el encuentro, Zuvich dijo que “fue un año duro, la remamos de abajo, pero es hermoso esto. Tenemos hombres y muchos deseos de ganar. Somos un equipo, formamos un grupo donde nos defendíamos todos mutuamente. Estoy convencido que fue el equipo el que nos hizo llegar hasta acá”.

Vale recordar que esta serie al mejor de tres partidos la empezó ganando Lagomar, pero luego Capitol ganó los últimos dos partidos.



“Nuestro extranjero entendió rapidísimo lo importante que era para nosotros esto y cómo lo vivimos. Todos hicimos un gran trabajo”, subrayó.

Diego Cal: "Nos teníamos fe".

El entrenador de Capitol, el joven Diego Cal, señaló tras el ascenso de su equipo que “quiero agradecerle a todo el grupo, la verdad que el grupo fue unido desde el primer momento y eso fue fundamental para conseguir el objetivo”. Por otro lado, Cal manifestó que “hasta que no termina el partido no festejo. Ya tengo algunas feas experiencias en ese sentido, quería que se termine rápido para festejar”.

Por último, Cal dijo que “nosotros nos teníamos fe desde el principio, tal vez no de la forma que se dio, pero es real que mantuvieron mi trabajo, que confiaron en mí a pesar de las malas cosas; me mantuvieron desde formativas a Primera y la verdad que estoy muy agradecido y a los que me apoyaron”.