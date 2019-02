¿Cómo se define la Liga Uruguaya hoy?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Noche de pasiones, noche de mucho básquetbol en la Liga Uruguaya con el cierre de la temporada regular para 12 de los 14 equipos. Todos los partidos de hoy a la hora 21:00 tienen algo en juego: el ganador, los clasificados a la Liguilla, los del Preclasificatorio y el segundo descenso.

Líder.

Nacional y Malvín llegaron a la última fecha con igualdad de puntos en 44 por la racha de 19-6, pero el tricolor (es local en Larre Borges ante Atenas) tiene una amplia ventaja en diferencia de puntos que lo mantienen por arriba el playero (juega en casa ante Sayago). En caso de ambos tener hoy el mismo resultado, los de Gonzalo Fernández se quedarán con la cima.

Liguilla.

Además de los dos líderes, son tres los equipos que tienen definida su participación en el hexagonal, que avanzarán con el 50% de los puntos y jugarán solo cinco partidos (es una rueda sola). Aguada, Urunday y Defensor Sporting esperan por el sexto clasificado, que saldrá hoy entre Trouville, Olimpia y Hebraica Macabi. La ventaja la tiene el Rojo, que está un punto arriba y juega en Chucarro contra Urunday; los alas rojas juegan un partido picante en Frugoni contra Welcome, mientras que el macabeo deberá superar a Defensor Sporting en Unión.

Preclasificatorio.

Los dos equipos que se sumarán a los playoff por el título (junto a los seis de la Liguilla) saldrán entre los que se posicionen luego de la jornada de hoy entre el séptimo y el décimo lugar. Dos de ellos son Goes y Biguá, que hoy podría simplemente intercambiar posiciones entre sí pero no tener otro destino. A ellos se les sumarán los dos clubes que no entren entre los seis primeros.

Descenso.

Con Atenas ya sin tener peligro de perder la categoría (visita a Nacional), dos equipos son los que tendrán el mano a mano por unirse a Verdirrojo (o mejor dicho evitar unirse) en los descendidos al próximo Torneo Metropolitano. Sayago tiene la ventaja con un punto más, pero tendrá la difícil misión en la visita a uno de los líderes Malvín; mientras que Welcome juega en su casa contra Olimpia.



Seis partidos, 12 equipos y seis definiciones en la noche.