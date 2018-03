Defensor Sporting goleó a Hebraica y sigue trepando en la Liguilla

A falta de una fecha para finalizar la Liguilla la tabla sufrió algunas modificaciones que pueden ser importantes pensando en los playoffs. Goes y Defensor Sporting fueron quienes sacaron mejor rédito ya que treparon algunas posiciones ilusionados con acomodarse mejor.



El misionero venció a Welcome en un entretenido y parejo encuentro disputado en el gimnasio de la “W”. El duelo no se resolvió hasta el final del partido, pero los del “Colo” Reig se quedaron con el triunfo por 91-87.



Distinta fue la historia para Defensor Sporting que ganó con amplia comodidad ante Hebraica Macabi por 106-96. El elenco fusionado fue superior en gran parte del juego y por eso se quedó con los puntos.



Aguada y Malvín siguen en lo más alto de la Liguilla y para eso ganaron sus respectivos partidos. El rojiverde superó 83-69 a Urunday Universitario, mientras que el playero se impuso ante Nacional por 75-68.



De esta manera, ambos lideran con 29.5 puntos cada uno. Ahora los sigue Goes con 28.5, Nacional y Welcome con 28, Defensor Sporting con 27.5, Hebraica con 26.5 y cierra Urunday con 25.