Davis sigue en Nueva Orleans; Marc Gasol deja Memphis por Toronto

Sin permitir que Davis se vaya, al menos hasta que concluya la presente temporada, los Pelicans traspasaron al ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic a los Bucks de Milwaukee, que refuerzan su condición de favorito a luchar por el título de liga.



Ahora, Davis, que ya ha sido dado de alta para que vuelva a la competición, se espera que juegue esta noche con los Pelicans cuando se enfrenten a los Timberwolves de Minnesota.



Los grandes perdedores al no darse el traspaso de Davis fueron Los Ángeles Lakers, que habían hecho importantes ofertas con todos los jóvenes valores y sin ningún equipo que les hiciese sombra, mientras que a partir de este verano los Celtics de Boston esperan luchar al máximo por conseguir también sus servicios.

La permanencia de Davis con los Pelicans es el gran triunfo para los Celtics, que ya han anunciado que trabajan en asegurar la continuidad del base Kyrie Irving y de esa manera preparar toda la estrategia de cara a conseguir al pívot All-Star de los Pelicans.



De nuevo la rivalidad entre las dos mejores dinastías del baloncesto de la NBA está más viva que nunca dentro y fuera del campo con el presidente de operaciones de los Celtics, Danny Ainge, como el gran triunfador en el caso de "Davis", al convencer a los Pelicans para que esperasen al verano y escuchasen su oferta antes que cerrasen el traspaso a los Lakers.



Si Ainge fue el gran triunfador, el gran perdedor fue otro exjugador legendario en el duelo con los Celtics, el presidente de operaciones de los Lakers, 'Magic' Johnson.

La incapacidad de cerrar el traspaso de Davis es un golpe para Johnson, quien, cuando asumió su actual cargo prometió que las estrellas de elite de la NBA acudirían a los "LA Magic" y no viajarían a Boston.



Los Lakers, la pasada noche, con canasta milagrosa del exbase de los Celtics, Rajon Rondo, vencieron en el TD Garden por 128-129 al equipo de Boston, pero antes, en los despachos, habían sufrido su peor derrota de la temporada y tal vez histórica si al final no pueden conseguir a Davis como su futuro jugador franquicia.



Sin la salida de Davis de Nueva Orleans, el traspaso de Gasol a los Raptors por parte de los Grizzlies, que no hicieron lo mismo con el base Mike Conley, a quien retuvieron dentro de la franquicia, se convirtió en el más importante de cara al final de temporada.

Gasol, de 34 años, llega un equipo ganador con opciones de luchar por el título en la Conferencia Este, y de la liga, como hará también Mirotic, de 27 años, con los Bucks, que tienen la mejor marca de la liga.



Los Raptor consiguen en Gasol al jugador, que "siempre" quisieron tener, como manifestó el presidente del equipo, Masai Ujiri, quien ha apostado este año todo el futuro de la franquicia en el alero Kawhi Leonard y ahora en Gasol, dos veteranos que al concluir la presenten temporada pueden convertirse en agentes libres.



Leonard, traspasado por los Spurs de San Antonio, no ha dicho que quiera seguir con los Raptors, su intención siempre ha sido volver a su ciudad natal de Los Ángeles, y Gasol tiene en su manos la decisión de seguir o no un año más con los Raptors, el último que le queda de contrato.

Mientras en Memphis, el dueño de los Grizzlies, Robert Pera, que ha hecho que su equipo sea el que menos valor tenga en la NBA, de acuerdo al último informe de la revista especializada Forbes, alabó el comportamiento y la entrega profesional de Gasol durante las 11 temporadas que estuvo con la franquicia.



Pera también anunció lo que ya se sabía que era algo "normal" que hiciesen, la retirada de su camiseta, después que Gasol tiene en su poder las mejores marcas individuales en la historia del equipo.



Si le retiraron los números a jugadores como el ala-pívot Zach Randolph y al escolta Tony Allen, el mediano de los hermanos Gasol hizo muchos más méritos deportivos para tener el honor de la retirada de su camiseta con el número 33.

Sin embargo, los críticos también recuerdan que fue el enfrentamiento personal de Gasol con el exentrenador David Fizdale, el que desencadenó la crisis actual que padece el equipo y que le va a costar años para volver a reconstruir un equipo ganador, si es que antes el propio Pera no decide venderlo o moverlo de sede.



Los Grizzlies por el traspaso de Gasol no lograron profesionales de elite, y ahora solo tienen al veterano base Mike Conley como el más destacado y al ala-pívot novato Jared Jackson Jr., de 19 años, la promesa que lucha por el puesto de estrella que dejó vacante el jugador de Sant Boi, quien antes de irse le enseñó el camino para hacerlo.



Los Memphis Grizzlies anunciaron este viernes que retirarán la camiseta del pívot Marc Gasol, traspasado esta semana a los Toronto Raptors, con lo que se convertirá en el primer jugador español en tener ese reconocimiento en la Liga estadounidense.



Robert Pera, propietario de la franquicia, destacó en un comunicado que el jugador nacido hace 34 años en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha tenido un "impacto" en el equipo y en la ciudad "que seguirá vivo", por lo que cuando regrese a Memphis se colgará su camiseta en lo más alto del pabellón con el número 33 junto a las ya retiradas de Zach Randolph y Tony Allen.

Pera dio las gracias "por su sangre, sudor y dedicación a los Grizzlies y a Memphis" a un jugador al que definió como un "compañero de equipo, jugador estrella y pilar" durante las últimas once temporadas de una franquicia a la que aportó "corazón y pasión por el juego".



Gracias a Gasol, recordó el propietario de los Memphis, los Grizzlies encadenaron siete apariciones consecutivas en las eliminatorias por el título, si bien consideró que lo que ha ofrecido el pívot durante todo ese tiempo fue "más que solo baloncesto" porque contribuyó a moldear la identidad de la franquicia "dentro y fuera de la cancha".

El mediano de los hermanos Gasol ha jugado 11 temporadas con los Grizzlies, lo que le ha permitido empatar con el base Russell Westbrook en el cuarto puesto de la liga como el profesional que más tiempo ha permanecido con la misma franquicia.



El internacional español, que deja los Grizzlies como líder de todos lo tiempos en puntos, rebotes, tapones y tiros de campo, fue traspasado a cambio del pívot lituano Jonas Valanciunas, el base Delon Wright, el alero CJ Miles y los derechos de una segunda ronda en el draft del 2024.