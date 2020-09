Danubio recuperó la senda del triunfo y Cordón se subió a la cima de “El Metro”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“El Metro” tuvo anoche el comienzo de la séptima fecha con dos partidos en el Centro de Entrenamientos de la Federación Uruguaya de BasketBall (Cefubb) con el triunfo de Danubio ante Colón a primera hora y luego la victoria de Cordón frente a Tabaré.

La franja retomó el camino de los triunfos luego de vencer a los de San Martín y Fomento por 101 a 94 con una muy buena actuación de Howard Wilkerson, quien aportó 28 puntos para ser el goleador de su equipo y del partido y además, capturó 9 rebotes y puso 4 asistencias.

LeBron James y Anthony Davis dejaron a los Lakers a un triunfo de la final del Oeste By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN LeBron James y Anthony Davis dejaron a los Lakers a un triunfo de la final del Oeste

Matías Nicoletti también tuvo una destacada participación en el equipo de Guido Fernández aportando 25 unidades y bajando 9 rebotes, mientras que por el lado de Colón, Fernando Verrone puso un doble-doble de 22 puntos y 17 rebotes y el “Enano” Fernando Martínez colaboró con 21 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias.

Paul Harrison, figura en el triunfo de Cordón frente a Tabaré. Foto: Basketuruguay.uy.

En el partido de segunda hora, Cordón sumó una nueva victoria —la quinta en siete presentaciones— para quedar hasta por lo menos esta noche como único puntero de “El Metro” gracias al triunfo sobre Tabaré por 103 a 91.

En el equipo albiceleste se destacó Paul Harrison con 25 puntos para ser el goleador de Cordón, mientras que Brian García aportó 24 puntos, capturó 6 rebotes y puso 7 asistencias.

En el “Indio” del Parque Batlle, Octavio Medina fue el máximo anotador de su equipo y del partido con 28 puntos, mientras que Matías De Gouveia aportó 20 y Facundo Medina 13. Johnny Rodríguez se destacó también en Tabaré por ser el líder en el rubro asistencias: puso 10.

Dos partidos se juegan esta noche y dos mañana



La séptima fecha de “El Metro” continuará esta noche con otros dos partidos en el Cefubb que serán televisados por la pantalla de VTV y mañana se complementará la etapa con otros dos encuentros.