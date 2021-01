Dallas Mavericks tuvo a un inspirado Luka Doncic para vencer a Denver Nuggets

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un soberbio Luka Doncic, que acarició el triple-doble, empujó con garra y épica para doblegar a unos asfixiantes Denver Nuggets y darle así a los Dallas Mavericks una sufrida victoria en cifras de 124 a 117 en un partido que se fue a la prórroga y en el que el argentino Facundo Campazzo no tuvo minutos en cancha.

Los fans del Real Madrid esperaban con muchas ganas este partido en el que se enfrentarían en la NBA por primera vez Doncic y Campazzo, quienes fueron compañeros en el equipo español y supieron brillar en los merengues y quienes en la previa del encuentro se dieron un gran abrazo y charlaron unos minutos.

Pero al final se quedaron con la miel en los labios ya que Campazzo, pese a que venía en ascenso tras dos actuaciones notables, permaneció en el banco todo el partido puesto que Gary Harris fue el elegido por los Nuggets para tratar de frenar a Doncic.

Lo consiguió de entrada, ya que el esloveno estuvo dubitativo en la primera mitad y sufrió también molestias en su tobillo izquierdo, pero tras el descanso apareció el Doncic de las grandes noches y cerró el partido por todo lo alto con 38 puntos (13 de 22 en tiros), 13 asistencias, 9 rebotes y 4 robos frente a 8 pérdidas para dejar a los Mavericks con 4 victorias y la misma cantidad de derrotas en la NBA.

Luka Doncic fue figura en la victoria de Dallas Mavericks frente a Denver Nuggets. Foto: AFP.

Por parte de los Nuggets, que tienen ahora 3 triunfos y 5 partidos perdidos, el más destacado una noche más fue Nikola Jokic con 38 puntos (14 de 31 en tiros), 11 rebotes y 4 asistencias.

Los Spurs sorprendieron a los campeones



San Antonio Spurs dio una de las sorpresas en este comienzo de temporada y venció a Los Ángeles Lakers en cifras de 118 a 109 con una soberbia actuación de LaMarcus Aldrige, figura de su equipo y también del partido con 28 puntos.

Además, DeMar DeRozan aportó 19 y Dejounte Murray puso 18 para el equipo de Gregg Popovich, mientras que por el lado del actual campeón, LeBron James puso un doble-doble de 27 puntos y 12 asistencias al igual que Anthony Davis —23 puntos y 10 rebotes— y Kyle Kuzma —13 puntos y 10 rebotes—.

LaMarcus Aldrige en la victoria de los Spurs ante los Lakers. Foto: AFP.

Resultados del jueves en la NBA



Dallas Mavericks 124 – 117 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 118 – 109 Los Ángeles Lakers

Brooklyn Nets 122 – Philadelphia 76ers. 109

Cleveland Cavaliers 94 – 90 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 117 – 135 Portland Trail Blazers

Los partidos para esta noche



21:00 horas | Detroit Pistons vs. Phoenix Suns

21:30 horas | Boston Celtics vs. Washington Wizards

21:30 horas | New Orleans Pelicans vs. Charlotte Hornets

21:30 horas | New York Knicks vs. Oklahoma City Thunder

22:00 horas | Houston Rockets vs. Orlando Magic

22:00 horas | Memphis Grizzlies vs. Brooklyn Nets

22:00 horas | Milwaukee Bucks vs. Utah Jazz

00:00 horas | Golden State Warriors vs. Los Ángeles Clippers

00:00 horas | Los Ángeles Lakers vs. Chicago Bulls

00:00 horas | Sacramento Kings vs. Toronto Raptors