Dallas Mavericks humilló a Los Angeles Clippers de la mano de Luka Doncic

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los Dallas Mavericks de Luka Doncic arrasaron el domingo por 124-73 a Los Angeles Clippers en su cancha en un juego que dominaban por 50 puntos al descanso, un récord en la historia de la NBA.

Con la baja de su estrella Kawhi Leonard, los Clippers se vieron rápidamente avasallados por la rapidez y efectividad del juego de los Mavericks y por sus propios errores en el lanzamiento, terminando con un 34,2% en tiros de campo y 12,1% en triples.

Doncic lideró al equipo texano con 24 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, bien acompañado por los escoltas Josh Richardson (21 puntos) y Tim Hardaway Jr. (18)

Por los Clippers, uno de los equipos candidatos al título, todos sus jugadores ofrecieron actuaciones decepcionantes, incluida su otra figura Paul George, con 15 puntos (4 de 13 en tiros de campo).

Con una ventaja de 23 puntos en el primer cuarto y de 27 en el segundo, los Mavericks se fueron al descanso con el marcador señalando un estratosférico 77-27 en el Staples Center de Los Ángeles.

Esta ventaja de 50 puntos es la mayor al descanso de la historia en un partido de NBA

A la vuelta del vestuario los Clippers parecían reaccionar anotando 10 puntos consecutivos pero no pudieron mantener el ritmo y el juego llegó al final del tercer cuarto con una ventaja de 104-57 para Dallas, que mantuvo el pie sobre el acelerador hasta el final.

lesión Clippers sin Kawhi Los Clippers extrañaron a su estrella Kawhi Leonard, que sigue recuperándose de un fuerte golpe en la mandíbula que le propinó involuntariamente su compañero Serge Ibaka el viernes ante los Denver Nuggets por el que le pusieron ocho puntos de sutura.

Antes de este juego los Mavericks, que también tenían la baja del ala-pívot letón Kristaps Porzingis, habían perdido los dos partidos iniciales de la temporada mientras los Clippers sumaban dos triunfos.

"Hemos jugado con corazón, hemos jugado muy duro. Es lo que tenemos que hacer todos los partidos". Luka Doncic Base de Dallas Mavericks

La apabullante victoria de los Mavs se cimentó en un recital de Luka que dominó en puntos, rebotes y asistencias. El exmadridista anotó 24 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias.

El entrenador de los Mavs, Rick Carlisle, destacó tras el partido la gran compenetración que tienen los dos bases titulares del equipo, Luka y Josh Richardson, que por primera vez en la historia del equipo de Dallas, anotaron cada uno 13 puntos en un cuarto.

Su par de los Clippers, Tyronn Lue, se mostró desilusionado y frustrado por la manera que su equipo tiró el partido.

"No merece la pena ni hablar del encuentro, simplemente no estuvimos presentes en el campo y eso no fue mérito del equipo rival sino de lo mal que jugamos nosotros. Lo tiramos a la basura". Tyronn Lue Entrenador de Los Angeles Clippers

Lue reconoció que sus jugadores no sólo no ejecutaron bien a ambos lados de la pista sino que además no tuvieron intensidad ni mucho menos fuerza física y mentalidad competitiva. "Ante esta actitud de los jugadores es muy poco lo que se puede hacer desde el banquillo", concluyó.