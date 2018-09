"Me llevó lindas sensaciones, sobre todo el aliento de la gente y la defensa del segundo tiempo que fue brillante. En ataque no estuvimos claros desde los tres puntos, pero da gusto y me deja muy contento el partido que hizo este equipo. Dejaron la piel para seguir con chance", aseguró el entrenador uruguayo tras el partido.

"Fue muy emocionante el final del partido con la gente gritando y alentando", manifestó Signorelli que agregó: "El triunfo vale porque nos da aire. Veníamos de dos derrotas abultadas y hoy nos levantamos".

Cabe recordar que Uruguay viajó a Estados Unidos sin muchos de sus jugadores principales, pero Signorelli entendió que la idea salió bien: "El plan de que Bruno (Fitipaldo) y Esteban (Batista) entrenen en Uruguay con “Lucho” (Parodi) fue bueno y los tres estaban muy frescos. Se notó al final, donde a ellos les costó superar la defensa nuestra en los cinco finales".

Sobre lo que se viene opinó: "Ahora tenemos una parada difícil con Puerto Rico. Vamos a inaugurar un nuevo estadio y tenemos la ilusión de ser los primeros en el Antel Arena y estamos muy bien", sentenció Signorelli.

Sobre el final, se mostró un tanto molesto por algunas versiones y aclaró: "Todo lo que se habló me rompe un poco las pelotas y hay cosas que no son ciertas. Sabemos con quién contamos y con quién no y por eso estamos tranquilos".