Coronavirus: La Liga Uruguaya de Básquetbol se juega el viernes y se suspende

El básquetbol uruguayo se suspende en todas sus categorías a partir de este sábado 14 de marzo. La Liga Uruguaya cierra la fecha 4 de la Liguilla este viernes y ya el lunes los últimos cinco partidos no se jugarán, a raíz de los primeros casos de coronavirus en Uruguay confirmados este viernes.

Este viernes jugaban Malvín y Hebraica en cancha de Malvín, Nacional y Defensor Sporting en cancha de Unión Atlética, y Troville y Olimpia en cancha de Troville. Una vez finalizados (a las 21.15 comenzaba el último) queda finalizada la actividad.

Quedan postergados hasta nuevo anuncio los últimos paridos previos al ingreso a los playoff. Son los tres por Liguilla —Malvín vs. Olimpia, Trouville vs. Nacional y Hebraica vs. Defensor Sporting— y los dos por el Reclasificatorio —Goes vs. Urunday y Aguada vs. Biguá—.

Además, la Federación Uruguaya de Basketball comunicó que los partidos de las categorías de juveniles no se jugarán. "Están suspendidas las etapas de TODAS las formativas a partir de mañana sábado 14", publicó.

Esto se suma a la suspensión de todos los eventos públicos según la decisión tomada este viernes en la reunión llevada a cabo en la Torre Ejecutiva con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, entre las medidas tomadas.