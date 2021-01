Los Clippers ganaron sin sus estrellas y los Lakers perdieron sin Anthony Davis en la NBA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cara y cruz de la moneda para los dos equipos angelinos que tuvieron que competir en la jornada del jueves en la NBA sin algunas de sus estrellas y dejó a Los Ángeles Clippers con la victoria mientras que Los Ángeles Lakers perdieron por segunda noche consecutiva.

Los Clippers se presentaron ante Miami Heat, sin sus dos grandes estrellas y un titular, pero tuvieron la mejor versión del veterano alero francés Nicolas Batum como el líder que les permitió remontar una desventaja de 18 puntos y conseguir la victoria por 109 a 105, en duelo de equipos diezmados por los protocolos de salud y seguridad Covid-19 de la NBA.

Batum anotó 18 puntos y los Clippers utilizaron una racha de 20-2 en el tercer cuarto para impulsar lo que se convirtió en una victoria de gran importancia para el equipo.

Los Ángeles Clippers vencieron a Miami Heat. Foto: AFP.

El escolta Lou Williams anotó 17 puntos, incluidos cuatro triples, como segundo máximo encestador de los Clippers, quienes nuevamente se quedaron sin los aleros estrellas Kawhi Leonard y Paul George debido a los protocolos sanitarios de la liga y el base titular Patrick Beverley con dolor en la rodilla derecha.

Los Clippers (14-5), que son nuevos líderes de la División Pacífico y segundos en la Conferencia Oeste, ganaron a pesar de que llegaron a estar abajo 18 puntos en el marcador, la mayor remontada de la franquicia desde que descontaron 31 para vencer a Golden State Warriors en un partido de playoffs el 15 de abril de 2019.

Volvió el público a la NBA. Foto: AFP.

El escolta Tyler Herro regresó después de perderse siete partidos por lesión y anotó 19 puntos como líder del Heat, que bajó su marca a 6-12 después de haber disputado las pasadas Finales de la NBA.

El equipo de Miami dio la bienvenida a unos 1.500 aficionados, todos los cuales tuvieron que superar a los perros detectores de virus Covid-19 o pasar una prueba rápida de coronavirus, por primera vez desde que la temporada pasada se suspendió el pasado 11 de marzo cuando comenzaba la pandemia.

Detroit Pistons venció a Los Ángeles Lakers



Solo tuvo que faltar el pívot titular Anthony Davis para que los Detroit Pistons, el equipo con la peor marca de la Conferencia Este, dieran toda una lección de juego de conjunto a los Lakers a los que vencieron por 107-92.

Los Lakers (14-6), actuales campeones de la NBA, que jugaron a domicilio su segundo partido en noches seguidas, después de haber perdido también la pasada por 107-106 ante los Philadelphia Sixers, nunca fueron competitivos ante unos Pistons que dieron su mejor versión como equipo en lo que va de temporada.

Los campeones defensores no habían perdido partidos consecutivos desde los playoffs de la pasada temporada que se jugaron en la burbuja de Orlando, donde lograron el título.

LeBron James. Foto: AFP.

El ala-pívot Blake Griffin impuso su poder encestador y aportó 23 puntos con seis asistencias y tres rebotes que lo dejaron líder del ataque ganador de los Pistons (5-14), que tuvieron a cinco jugadores con números de dos dígitos.

El alero estrella LeBron James fue el líder de los Lakers al aportar un doble-doble de 22 puntos y 10 asistencias, pero solo dos de esos puntos llegaron después del medio tiempo.

James estuvo en duda por un esguince de tobillo izquierdo, pero lució bien al principio, hizo sus primeros siete tiros de campo y anotó 20 puntos en la primera mitad. Sin embargo, después del inicio brillante, apenas anotó una canasta en 12 intentos.

Stephen Curry en la derrota de Golden State Warriors. Foto: AFP.

Phoenix Suns cortó la racha de Golden State Warriors



El alero Mikal Bridges anotó 20 puntos que ayudaron a los Phoenix Suns a conseguir la victoria por 114-93 ante Golden State Warriors y romper racha de tres derrotas consecutivas.

El base Stephen Curry lideró a los Warriors (10-9) con 27 puntos en 10 de 20 tiros de campo, incluidos 5 de 10 de triples, pero no pudo evitar la derrota que les cortó racha de dos triunfos seguidos.



Los resultados del jueves en la NBA

Los Ángeles Clippers 109 — 105 Miami Heat

Detroit Pistons 107 — 92 Los Ángeles Lakers

Phoenix Suns 114 — 93 Golden State Warriors

​Portland Trail Blazers 101 — 104 Houston Rockets

Los partidos para esta noche

21:00 horas | Charlotte Hornets vs. Indiana Pacers

21:00 horas | Washington Wizards vs. Atlanta Hawks

21:30 horas | New Orleans Pelicans vs. Milwaukee Bucks

21:30 horas | New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers

21:30 horas | Toronto Raptors vs. Sacramento Kings

22:00 horas |Minnesota Timberwolves vs. Philadeplhia 76ers.

22:00 horas | Oklahoma City Thunder vs. Brooklyn Nets

22:00 horas | Orlando Magic vs. Los Ángeles Clippers

22:30 horas | San Antonio Spurs vs. Denver Nuggets

00:00 horas | Utah Jazz vs. Dallas Mavericks