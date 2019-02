Un Clavell al corazón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No hay nada que reprocharle a los jugadores uruguayos. Dieron todo y un poco más. Emocionaron con la forma en la que salieron a jugar el partido, dejando en los primeros 10’ a Puerto Rico en 9. Pero Uruguay no pudo y como en los últimos 33 años se volvió a quedar sin Mundial de básquet. Algunas veces más cerca, otras bastante lejos, pero el resultado en este deporte sigue siendo el mismo.



En el Roberto Clemente, Puerto Rico venció a Uruguay 65-61 y, también como en los últimos años, se volvió a meter en el Mundial que comenzará el próximo 31 de agosto en China.



La meta quedó tan cerca, que duele mucho más. Este grupo logró que muchos uruguayos que no están habituados a mirar básquet, se sentaran frente a la TV para observar a la distancia a este grupo de celestes.



Con una marca impresionante, excelentes rotaciones y un plan de juego llevado a la perfección, Uruguay se quedó con el primer chico 19-9, y todo el mundo se ilusionaba.



Batista con ocho puntos y Parodi con siete marcaron la línea goleadora de ese chico.



Pero la historia cambió en el segundo y terminó siendo el cuarto fatídico para la Celeste, porque se quedó con los otros tres parciales del juego.



El experimentado Rivera se puso el equipo al hombro, marcó ocho puntos seguidos y Puerto Rico empezó a colocar parciales que daban miedo y tiraban por la borda todo lo bueno hecho en el primer cuarto.



Los boricuas trajeron 12 puntos desde el banco y fue una de las principales explicaciones del juego, porque terminaron con 29 en este rubro, contra cero de Uruguay. El parcial fue de 23-7 para sellar un 32-26.



Uruguay volvió a mejorar en defensa en el tercero y llegó al último chico en partido: 46-41.



Magnano demoró mucho los ingresos de Calfani y Parodi, Puerto Rico se fue a 13 arriba y todo parecía desvanecerse. Clavell puso 13 puntos en este cuarto y terminó siendo la gran estrella. Pero los uruguayos no se vencieron y Parodi tuvo la última para empatar a falta de 2’’. Falló el triple. Una pena, porque fue de lo mejor de Uruguay en la Eliminatoria. Pero el deporte es así, y Uruguay seguirá mirando el Mundial por la televisión.