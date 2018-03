Clasificado y quizás otra vez de local

Se perdió el invicto, pero se logró el objetivo de avanzar a la próxima fase de las Eliminatorias para el Mundial de China 2019. Esa es la conclusión que dejó la cuarta presentación de Uruguay en el certamen clasificatorio, la cual se saldó con derrota por 86 a 75 ante Panamá en suelo centroamericano.



“Hicimos un gran esfuerzo. Estoy convencido que la actitud estuvo, pero fuimos superados. El cansancio nos jugó una mala pasada”, dijo ayer Santiago “Pepo” Vidal (4 puntos y 2 de 7 en tiros de campo), base celeste.



Uruguay no encontró soluciones ofensivas ante la pegajosa marca que impuso Panamá, careció de solvencia bajo las tablas, tuvo muchas pérdidas de pelota y no estuvo certero desde el perímetro (5 de 24 en triples), conformando un combo negativo que repercutió en la derrota.



De cualquier manera, luego de la histórica victoria conseguida en Argentina el panorama poco cambió. De hecho, sí lo hizo y fue para bien, porque la victoria de los albicelestes por un contundente 83-61 ante Paraguay aseguró la clasificación de los dirigidos por Marcelo Signorelli (y también de los argentinos) a la siguiente instancia. Además, haber perdido por 11 puntos fue importante porque en el partido de Montevideo Uruguay había ganado por 13 ante Panamá, lo que le da ventaja.



“Ahora hay que concentrarse en lo que viene, que será Paraguay en junio”, expresó Vidal. Y respecto a este partido, existe la posibilidad de que se juegue en Montevideo. La ida ya fue en el Palacio Peñarol, pero como Paraguay no tiene estadio cerrado para ejercer la localía, es alta la chance de que se la ceda a los celestes, según informa el portal especializado Urubasket.



Los guaraníes ya lo hicieron al momento de enfrentar a Argentina y, ya sin chance de avanzar, bien pueden hacerlo también con Uruguay.