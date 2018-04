Tiene una cita con la historia

Ganar esta noche clasificará a Nacional a la final de la Liga Uruguaya de Básquetbol por primera vez en su historia, pero para eso deberá vencer a un Aguada que sabe que hoy pasa el último tren y no lo quiere dejar ir por nada del mundo.



El Palacio Peñarol será el escenario del encuentro que comenzará a la hora 21:15 y que será arbitrado por Alejandro Sánchez Varela, Andrés Laulhe y Ricardo Olivera en una noche que promete emociones.



Y tal como supieron ser los tres encuentros anteriores, el de hoy no estará ajeno a la emoción ni tampoco al color en las tribunas que seguramente estén repletas para un partido que puede llegar a ser clave para el futuro de los dos equipos.



Es que la hinchada de Nacional irá con la ilusión de ver a su equipo clasificarse a la final, mientras que los fanáticos de Aguada van en busca de una reacción de sus jugadores para forzar el quinto y definitivo encuentro.



Con Anthony Danridge como figura excluyente, el equipo de Gonzalo Fernández creció y mucho en lo colectivo, con rendimientos superlativos en su quinteto inicial y buenos aportes desde el banco de suplentes.



En la defensa, Nacional basó su punto de inflexión para poder controlar a uno de los equipos que mejor básquetbol desplegó a lo largo de toda la temporada pero que hoy está contra las cuerdas.



Es que Aguada deberá salir a la cancha con más opciones, apelando al rendimiento colectivo pero sin lugar a dudas con la ayuda de varias piezas individuales que aún están en el debe en semifinales.



Si mantiene los porcentajes ofensivos y logra otro buen rendimiento defensivo, Nacional está en condiciones de llevarse un triunfo que lo podría depositar nada menos que en la final de la Liga Uruguaya.



Un equipo que se armó y se trazó el objetivo de la permanencia, no solo lo consiguió sino que además, hoy está a una victoria de hacer historia.



Aguada sabe que no tiene mañana y esta noche, presión mediante por eso, buscará el triunfo para llevar la serie a un quinto y decisivo juego.

LOS DATOS NACIONAL 2-1 AGUADA CANCHA: Palacio Peñarol. HORA: 21:15 (VTV).

ÁRBITROS: Alejandro Sánchez Varela, Andrés Laulhe y Ricardo Olivera.

ENTRADAS: Se venden en Redpagos y RedTickets.

RESULTADOS: Nacional 81-76; Aguada 79-61 y Nacional 91-81.



La hinchada de Aguada ingresa por Magallanes y la de Nacional por Minas. PRECIOS: Generales: Platea alta $ 250, primer anillo $ 350, platea baja $ 400.