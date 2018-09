Cinco claves de una gran victoria

El equipo de Marcelo Signorelli consiguió un triunfo de oro en las Eliminatorias al derrotar a México por 63 a 60 en el Palacio Peñarol en un duro encuentro que la Celeste lo cerró a su favor sobre el final.

Es que ganar anoche le permite a Uruguay seguir teniendo chances de clasificación al Mundial de China 2019 a falta de cuatro fechas para el cierre de las Eliminatorias.

Los celestes la remaron de atrás durante todo el partido ya que luego de comenzar ganando con un doble de Esteban Batista, México se adueño del marcador hasta el cierre del encuentro, momento en el que Uruguay pasó al frente para sellar el triunfo.



ELIMINATORIAS Cinco claves del triunfo de Uruguay

LA DEFENSA

Le bajó el goleo a México

Los aztecas comenzaron el partido siendo muy superiores a los celestes y en los primeros 20 minutos anotaron 35 puntos. El equipo de Marcelo Signorelli ajustó la defensa, hubo rendimientos muy elevados a la hora de marcar y la visita solo pudo convertir 25 unidades en el segundo tiempo. Este fue un aspecto sumamente importante para que la selección uruguaya consiguiera la victoria en el Palacio Peñarol.



LA ACTITUD

No dieron pelota por perdida

Más allá de que el rendimiento de Uruguay no fue el mejor, hay algo que no se le puede reprochar en absoluto a esta selección: la actitud. En todo momento del partido, los jugadores mostraron un carácter brutal a la hora de jugar cada pelota y sobre todo, cuando defendían a un equipo que tuvo varias figuras de relevancia en cancha.



LA PINTURA

La Celeste dominó en rebotes

Un aspecto que a este nivel puede ser determinante y anoche lo terminó siendo es el rubro de los rebotes. Uruguay dominó esa estadística con 47 contra 36 de los aztecas. El equipo celeste capturó 20 rebotes ofensivos y 27 defensivos, mientras que la visita tuvo solamente 8 ofensivos y 28 defensivos. El jugador que más pesó en el equipo de Signorelli en este aspecto fue Hatila Passos con 9 mientras que Esteban Batista capturó 8.



EL APOYO

El Palacio Peñarol fue una caldera

Desde que FIBA implementó el nuevo formato de Eliminatorias con partidos de local y visitante, Uruguay ganó un plus: jugar en casa y con su gente. El público anoche acompañó en gran número y tuvo su papel a la hora de alentar a un equipo que nunca estuvo solo para pelear por un punto clave en el camino a China 2019. Este plantel invita a soñar y la gente le reconoce el esfuerzo.



REVIRTIÓ UNA RACHA ADVERSA

Uruguay venía de dos caídas al hilo

La selección uruguaya se recuperó en las Eliminatorias y reafirmó su intención de pelear hasta el final la chance de clasificarse al Mundial. Anoche era un partido vital para la Celeste, que venía de caer ante Argentina como local en Montevideo y como visitante frente a Estados Unidos en Las Vegas. El equipo de Marcelo Signorelli no solo dio otra imagen respecto a esos dos encuentros anteriores sino que ganó un partido que quedará en el recuerdo.



