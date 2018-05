Los Cavaliers concretaron una barrida sobre los Raptros

Los Cleveland Cavaliers superaron sin dificultades este lunes a los Toronto Raptors 128-93 y avanzaron a la final de la Conferencia Este de la NBA, donde se medirán al ganador de la serie entre los Celtics y los Sixers, que lideran los primeros por 3-1.



Cleveland, cuarto de su zona en temporada regular, venía de ganar 'in extremis' 4-3 a Indiana Pacers en primera ronda pero no tuvo problemas en deshacerse 4-0 de los canadienses, primeros del Este, por tercer año consecutivo.



"Ha sido una gran serie para nosotros. Teníamos muchos desafíos, considerando el dominio que tuvieron ellos en temporada regular. Pero tuvimos un gran plan de juego que ejecutamos perfectamente", dijo LeBron tras el choque.



Los Raptors solo presentaron resistencia en el primer cuarto. Con el hispano-congoleño Serbe Ibaka como pívot de inicio, y el lituano Jonas Valanciunas saliendo desde el banco, Toronto terminó los primeros 12 minutos únicamente cuatro puntos por detrás pero, en el segundo periodo, unos acertadísimos Cavaliers rompieron el partido al marcharse al descanso 16 arriba.



LeBron James resultaba imparable una noche más, J.R. Smith por fin contribuía con una velada perfecta (15 puntos, 6/6 en el tiro), Kevin Love rendía a nivel All-Star y Kyle Korver martilleaba desde la línea de tres como en él ha sido habitual durante toda su carrera.



Tras el paso por vestuarios se acabó el partido. Los locales tomaron una renta de hasta 30 tantos y el escolta estrella de los visitantes, DeMar DeRozan, fue expulsado por una falta. Los líderes del Este decían adiós, una temporada más, antes de tiempo, con la sensación de que su proyecto se ha enfrentado siempre a LeBron James. Y ha perdido. No en vano, James presenta un balance de 53-12 ante ellos, 12-2 en playoffs.



El 'Rey' pudo descansar en el último cuarto, dejando el encuentro con 29 tantos (12/19), 11 asistencias y ocho rebotes. Love firmó 23, 12 en el tercer parcial, y el equipo terminó con un espectacular acierto del 59,5% en el lanzamiento.



El base español José Calderón ingresó en los últimos minutos, en los que anotó dos puntos y repartió una asistencia.



Los Raptors se despidieron con una mala imagen, con 12 tantos de Ibaka, 13 de DeRozan, 13 del alero C.J. Miles y con la sensación de que el proyecto más laureado de su historia ha llegado a su fin.