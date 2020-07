Camila Kirschenbaum, otra uruguaya que jugará en el básquetbol de España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El básquetbol femenino de Uruguay sigue dando noticias y ahora la protagonista es Camila Kirschenbaum, quien llegó a un acuerdo para jugar en Unió Esportiva Mataró de España.

La uruguaya de 17 años que ya había deslumbrado en España tras su llegada a la Madre Patria para estudiar y seguir formándose como jugadora de básquetbol en Rivas Parque Sur, ahora fue anunciada como una de las nuevas incorporaciones de Unió Esportiva Mataró y disputará la Liga Femenina 2, torneo en el que también estará Florencia Niski, quien será una de las fichas de Celta Baloncesto.

"Estoy muy contenta con que esto haya salido a la luz. Yo lo sabía hace un par de semanas y ahora lo estoy disfrutando", le dijo Camila Kirschenbaum al programa “Último Cuarto” (Sport 890) agregando que “entreno pensando en España y en lo que se va a venir".

📢📝 La Camila s’incorpora al projecte de #LF2❗️



🔝Jugadora molt jove amb un increïble potencial ofensiu que aquest any ha destacat a les files del @BasketRivas



La uruguaia destaca pel seu joc atrevit, pel seu magnífic 1c1 i per tenir una gran mà👌🏻#somgrocs💛💜@FemeniMaresme pic.twitter.com/yyq5cit1zt — U.E. Mataró (@uemataro) July 7, 2020

La jugadora que junto a Florencia Niski estuvo en el en el campamento de la NBA “Basketball Without Borders” (Básquetbol Sin Fronteras) en su sexta edición global, llevada a cabo en Chicago, en el marco del evento del All-Star Weekend, en febrero de este año, es una de las grandes promesas de Uruguay por sus destacadas actuaciones tanto en Defensor Sporting, su club de origen, la selección uruguaya y también tras su arribo al básquetbol europeo.

"La Liga a la que vengo va a tener muchos cambios esta temporada. Va a ser un torneo muy competitivo con muchos equipos de todo España”, remarcó Camila, expresando además que "voy como una esponja para absorber todo lo que pueda de esta experiencia".

Acerca de cómo vivió estos últimos meses debido al coronavirus, la uruguaya contó que "la pandemia cambió mucho toda mi forma de entrenar, me llevó a un entrenamiento individual y es difícil, pero me enfoque en detalles que me han corregido".

Por último, Camila Kirschenbaum confesó que este nuevo desafío lo usará como una oportunidad de crecimiento y pero también para cumplir un sueño: “Admiro a Paola Ferrari y espero aprovechar que estamos cerca para conocerla. Hoy me escribió y me comentó la posibilidad de ir a verme a algún partido".