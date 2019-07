Calfani campeón otra vez con San Lorenzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuatro títulos consecutivos en las últimas cuatro temporadas de la Liga Nacional Argentina marcan la supremacía de San Lorenzo en el básquetbol de la vecina orilla.

Anoche, en el Polideportivo Roberto Pando de Boedo, el “Ciclón” derrotó en cifras de 79 a 71 a Instituto de Córdoba para sentenciar la serie 4-3 y volver a levantar la copa de campeón.

En un hecho inédito en el torneo argentino que se disputa desde 1985, el equipo de Gonzalo García se convirtió en el primer club en lograr cuatro títulos consecutivos.

Tras esta conquista, San Lorenzo trepó al tercer lugar en el podio de los más ganadores de esta competencia que lidera Atenas de Córdoba con nueve trofeos y lo escolta Peñarol de Mar del Plata con cinco coronas.

El “Ciclón” se distanció tras imponerse en los dos primeros duelos por 71-69 y 78-74, mientras que los cordobeses habían empatado la serie con éxitos por 75-66 en tiempo suplementario y 83-80.

🎥 En Boedo siguen las emociones fuertes... @CASLABasquet es el primer tetracampeón. Así fue su camino en las reñidas #FinalesLaCaja para ganar #LaLigaBancoComafi 2018/2019 pic.twitter.com/9hkBIaVJ2K — La Liga de Básquet (@LigaNacional) 5 de julio de 2019

En el quinto duelo, los de Boedo sacaron ventaja con un 96-80, pero la “Gloria” niveló nuevamente y forzó un séptimo y definitivo duelo al imponerse por 96-78.

Esteban Batista jugó 18’39” en Instituto y aportó 8 puntos, 10 rebotes y una asistencia en el equipo al que llegó para jugar los playoffs en el final de la temporada.

El tetracampeón también se quedó con las distinciones individuales ya que Marcos Mata fue elegido como el “Jugador Más Valioso” (MVP)de la Liga y el estadounidense Darquavis Tucker como el MVP de las finales.

Además de estas cuatro Ligas consecutivas, el dominio en esta época dorada de San Lorenzo suma dos Liga de las Américas (2018 y 2019), un Torneo Súper 4 (2016/17) y dos Supercopas de la Liga (2017/18 y 2018/19).

Para llegar a esta serie final, San Lorenzo (primero en la fase regular con un récord de 32-6) había dejado en el camino a Hispano Americano de Río Gallegos (octavos de final), Boca Juniors (cuartos) y Ferro Carril Oeste (semifinales).

El uruguayo Mathías Calfani, quien anoche jugó 12’39”, sumó un nuevo título con el “Ciclón”, club al que llegó en 2016, sumó su octavo título con la camiseta de San Lorenzo ya que suma tres en la Liga Nacional, dos en Liga de las Américas, un Súper 4 y dos Supercopa de Argentina.

Tras el encuentro, el artiguense que a lo largo de su carrera conquistó 14 títulos, dijo tras el partido sentirse muy contento: “Estoy feliz por todo lo logrado. Desde que llegué a este club no me esperaba todo esto y estoy muy orgulloso. Me voy feliz de estas finales y espero poder seguir, pero hoy estoy disfrutando el momento”.