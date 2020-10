Con un Butler heroico, Miami no se rinde y recorta ventaja con los Lakers

A los hombros de un heroico Jimmy Butler, autor de un monumental triple-doble con 40 puntos, los Miami Heat derrotaron este domingo a Los Angeles Lakers por 115 a 104 y recortaron a 2-1 su desventaja en las Finales de la NBA.

Los Heat volvieron a tener las cruciales bajas por lesión de dos de sus figuras, Goran Dragic y Bam Adebayo, pero Butler lideró la resistencia frente a los favoritos Lakers con el mejor partido de su carrera, en el que firmó 40 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias, 2 robos y 2 tapones.

El escolta, que disputa la primera final de su carrera en su primer año en Miami, es el tercer jugador de la historia en conseguir un triple-doble con más de 40 puntos en unas Finales, tras LeBron James (2015) y Jerry West (1969).

"Ganar", dijo Butler sobre la mentalidad con la que saltó a la cancha de Disney World (Orlando). Y agregó: