Bruno Fitipaldo: “Tenemos que mostrar nuestra mejor versión”

-¿Contento por el regreso a la selección tras la lesión?



-Sí. Muy contento. En noviembre me quedé que con las ganas porque era el inicio de las Eliminatorias, pero a veces no podés hacer nada y solo resta acostumbrarse a esperar. Fue un momento difícil porque era la primera vez que me pasaba de perderme algo así. Ahora estoy con más ganas.



-¿Cómo viviste la primera ventana desde afuera?



-Era raro y a la vez muy difícil porque era mi equipo el que estaba jugando ahí en la cancha y yo no podía ayudar. Pero por suerte los muchachos lo hicieron muy bien y eso me ayudó a que no me costara tanto la ausencia.



-¿En qué momento deportivo te cae esta ventana?



-Estoy muy bien. La temporada viene siendo muy exigente y perdimos algunos partidos importantes, algo que genera un desgaste extra también, pero después de estos dos partidos con Uruguay ya encaramos el camino a los playoffs. Me recuperé muy bien de la lesión y ahora resta encarar la recta final.



-¿Argentina es la prueba más exigente para este nuevo proceso?



-Yo creo que sí. Obviamente Argentina es el candidato del grupo y jugando de local se hace más fuerte, entonces tenemos que hacer un partido ideal para ganarlo. Tenemos que mostrar nuestra mejor versión y después ver en el partido si somos capaces de ganar o no. Pero la comparación hay que hacerla con nosotros mismos y hacer nuestro juego. Ellos tienen un potencial muy grande y si logran estar a su nivel, va a ser muy difícil para nosotros.



-Tienen bajas al igual que Uruguay también.



-Sí, es cierto, pero tienen el regreso de (Luis) Scola que es importante porque les da consistencia en momentos claves del partido y es una referencia importante para ellos, dentro y fuera de la cancha. Le faltan algunos jugadores y capaz lo sienten, pero nosotros también tenemos la baja de Jayson (Granger), que es una pieza clave en este plantel, así que en ese sentido estamos parecidos.



-¿Cuánto vale este punto si se consigue como visitante?



-Muchísimo. Es un punto que arrastrás seguro en las Eliminatorias y creo que para el crecimiento de este equipo y para sumar confianza a todo el trabajo que se viene haciendo, poder ganarle a Argentina como visitante sería clave, pero hay que estar muy concentrados y fuertes.